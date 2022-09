Mission Dart : James Webb A Enregistré L'impact Avec L'astéroïde ; Regardez

Après la collision de la mission DART (Double Asteroid Redirect Mission) avec l’astéroïde Dimorphos, que le Apparence numérique diffusé en direct (voir ici), il a été révélé qu’en plus d’être enregistré par une caméra à bord du vaisseau spatial, par un satellite italien et même par des observateurs sur Terre, le télescope spatial James Webb a également enregistré l’événement.

Pour l’instant, les images de James Webb de la collision, qui ont généré un gros nuage de débris, sont encore brutes, et la NASA publiera probablement des photos plus nettes dans les prochains jours. Cependant, il est déjà possible de visionner des images de la collision captées par James Webb :