Un pipeline fuit dans l’océan, West accuse la Russie de sabotage

L’Agence danoise de l’énergie a déclaré mardi avoir détecté trois fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui transportent le gaz naturel de la Russie vers les pays de l’Union européenne à travers la mer Baltique. Ce complexe d’infrastructures est au centre des tensions diplomatiques entre les pays de la région depuis le début de la guerre en Ukraine, et beaucoup pensent que les récents échecs sont le résultat d’un sabotage russe.

Selon l’agence danoise, le gazoduc Nord Stream 1 présente deux points de fuite, l’un au Danemark et l’autre sur le territoire suédois, tandis qu’une autre fuite a été découverte dans la structure de Nord Stream 2.

Le Danemark a établi des zones d’exclusion autour des déversements, interdisant la présence et le passage de navires et d’aéronefs à moins de 5 milles marins de ces points. Les autorités du pays affirment qu’il existe un risque d’inflammation et que les navires pourraient perdre leur flottabilité en raison du gaz qui s’échappe des canalisations.

Kristoffer Böttzauw, directeur de l’agence, a déclaré: « La rupture de pipeline est extrêmement rare, nous ne voyons donc aucune raison d’améliorer notre protocole préventif compte tenu des incidents des dernières 24 heures. Nous voulons assurer une surveillance complète des infrastructures critiques du Danemark afin de renforcer notre approvisionnement à l’avenir.

Le sabotage russe pendant la guerre ?

À d’autres occasions, les dirigeants de l’Union européenne ont accusé le président russe Vladimir Poutine d’utiliser le contrôle de l’approvisionnement énergétique comme une forme de représailles aux sanctions que la Russie subit en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Une source de sécurité européenne a déclaré à Reuters qu’il y avait des indications que les fuites avaient été causées par des dommages délibérés au gazoduc. La Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré : « Il est difficile de croire qu’il s’agit d’une coïncidence. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité d’un sabotage.

L’Autorité norvégienne de sécurité pétrolière a déclaré que les sociétés d’extraction de pétrole et de gaz naturel avaient émis plusieurs avertissements concernant drones des inconnus survolent les structures des gazoducs.

Fuite du pipeline Nord Stream 2 vue par un avion danois | Crédit : Commandement de la défense danoise.

« Les Russes ont la capacité de faire quelque chose comme ça – et ils menacent souvent d’endommager les fibres de l’Internet dans l’océan Atlantique. Ce pourrait donc être les Russes », explique Anthony King, professeur d’études sur la guerre à l’Université de Warwick au Royaume-Uni. « Cependant, je ne vois pas quel avantage ils y gagneraient, car il est dans leur intérêt de vendre ce gaz. Cela pourrait, en fait, être un accident.

Le Centre allemand de recherche géoscientifique a détecté lundi (26) deux pics d’activité sismique importants et distincts dans la mer Baltique, qui ont été suivis d’un bruit sismique inhabituellement fort. « Nous n’avons aucune information sur la cause de ces pics et du bruit », a déclaré un représentant du centre.

La situation des canalisations

Les deux pipelines ont deux tuyaux constitués d’environ 100 000 sections, chacune de 12 mètres de long. Aucune de ces canalisations n’était en service au moment de la découverte des fuites, mais elles contenaient toujours du gaz sous pression.

Nord Stream 2, inactif au moment de la détection, était encore rempli de 177 millions de mètres cubes de gaz naturel. La communauté scientifique est divisée sur l’effet qu’une fuite de gaz de cette proportion aurait sur l’atmosphère.

Joe von Fischer, du Département de biologie de Université d’État du Coloradoaux États-Unis, affirme que l’effet des fuites sur les niveaux de méthane atmosphérique serait faible, car à mesure qu’il monte dans l’eau de mer, le méthane se transforme en dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre moins nocif.

