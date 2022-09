L’ouragan Ian provoque une émeute et la fermeture de Disney aux États-Unis

Avec l’ouragan Ian en route vers le sud des États-Unis, les parcs Disney et Universal, situés à Orlando, en Floride, seront fermés mercredi (28) et jeudi (29). D’autres parcs à thème, comme Busch Gardens, connu pour ses montagnes russes extrêmes, avaient déjà fermé mardi (27).

Même les aéroports de Floride ont suspendu leurs opérations en raison de l’ouragan Ian. On s’attend à ce que le fonctionnement normal des établissements ne revienne que vendredi, si les conditions météorologiques le permettent.

Ouragan Ian : commencer comme une tempête

L’ouragan Ian – qui a commencé comme une tempête tropicale et a maintenant atteint la catégorie 3 sur une échelle de 1 à 5 dans la classification des ouragans des services météorologiques américains – a gagné en force au sud de Cuba alors qu’il se déplaçait vers le nord-ouest des États-Unis.

Outre Disney et Universal, des lieux très visités par les touristes, comme SeaWorld et Legoland, resteront également fermés. Disney a déclaré que les centres de villégiature du complexe de Floride de la société verront leurs activités de plein air et leurs zones de loisirs fermées.

Depuis la création des parcs en Floride au milieu des années 1970, ils ont rarement été suspendus. L’épisode le plus récent a eu lieu lors de la pandémie de Covid-19 en 2019.

Dimanche, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence dans 67 comtés. « Des pluies intenses, des vents violents, des inondations rapides et même des tornades isolées sont attendues », a déclaré DeSantis à la presse, exhortant les habitants à faire le plein de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant et à se préparer aux coupures de courant. Il a également révélé qu’il avait mobilisé 2 500 membres de la Garde nationale dans la région.

