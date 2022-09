Alerte! La Corée du Nord tire un « missile balistique non identifié »

L’armée sud-coréenne a déclaré mercredi que la Corée du Nord avait tiré un « missile balistique non identifié ». Fait intéressant, ce lancement a eu lieu deux jours seulement après le test précédent, dimanche dernier (25) et peu de temps avant une visite du vice-président américain Kamala Harris en Corée du Sud.

Un communiqué publié par les chefs d’état-major interarmées à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, a déclaré que « la Corée du Nord a tiré un missile balistique non identifié dans la mer de l’Est ». Le terme « mer de l’Est » fait référence à la mer du Japon.

Le ministère japonais de la Défense a informé les garde-côtes japonais d’un éventuel lancement de missile balistique, qui a été confirmé par cette dernière entité. Sur la base de cette alerte, les garde-côtes japonais ont exhorté les navires à être à l’affût de toute anomalie ou irrégularité en mer.

La Corée du Nord est dans une sorte d’escalade des armements et a déjà établi le record du test à cet égard. Le vice-président américain Kamala Harris devrait arriver à Séoul jeudi (29). L’un des itinéraires de visite de la responsable pendant son séjour en Corée du Sud est une visite à la frontière militarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Partenariat entre Washington et Séoul

Il convient de noter que Séoul est un allié important de Washington, qui maintient 28 500 soldats sur le territoire sud-coréen pour aider le pays à se protéger contre la Corée du Nord. Plus tôt cette année, les États-Unis et la Corée du Sud ont averti que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se préparait à effectuer un nouvel essai nucléaire.

Depuis 2006, le pays isolé a effectué six essais nucléaires. La plus récente, et la plus puissante de toutes, a eu lieu en 2017. A cette occasion, une bombe à hydrogène d’une puissance estimée à 250 kilotonnes a été tirée, près de 16 fois plus puissante que la bombe larguée par les États-Unis sur Hiroshima en 1945.

