Le tremblement de terre au Mexique crée un tsunami dans le « trou du diable »

Après qu’un séisme de magnitude 7,6 a frappé lundi la côte ouest du Mexique, un aquifère connu sous le nom de Trou du Diable, situé dans le parc national de la vallée de la mort du Nevada, aux États-Unis, s’est agité.

La technicienne en sciences biologiques Ambre Chaudoin a filmé la situation à l’intérieur de la grotte calcaire du Nevada. Dans la vidéo, la voix de Chaudoin et les voix des autres autour de lui ont été noyées par les vagues déferlantes et aspirantes. Le National Park Service (NPS) des États-Unis a annoncé qu’il avait atteint plus d’un mètre de hauteur.

Lorsqu’un tremblement de terre secoue un lac ou un autre réservoir d’eau, ce processus est appelé seiche. Cependant, lorsqu’il se produit dans un environnement aride tel que le parc national de la Vallée de la mort, il est familièrement connu sous le nom de «tsunami du désert».

Bien que cet événement ne soit pas aussi important qu’un tsunami, ces vagues sont beaucoup plus importantes que ce que l’on voit normalement dans cette grotte partiellement remplie. Selon le site Web du NPS, ce tremblement de terre à Devil’s Hole est un « indicateur inhabituel de l’activité sismique dans le monde ». Pourtant, la note sur le portail NPS ajoute que les grands tremblements de terre dans des endroits éloignés, comme le Japon, l’Indonésie et le Chili, ont affecté l’eau du réservoir.

Les espèces marines du trou sont affectées par les tremblements de terre

Des vagues de 2 mètres de haut ont déjà été enregistrées dans le trou. Lors d’événements extrêmes, l’eau peut entraîner des algues et des diatomées dans la partie éclairée du trou et cela peut poser un sérieux problème pour la population de poissons, qui vit isolée dans la région. Le Pupfish est une espèce de poisson en voie de disparition qui utilise la partie illuminée de la grotte calcaire pour frayer.

On ne sait toujours pas pourquoi les pupfish sont affectés par le trou. Heureusement, tous les tsunamis du désert ne sont pas un événement mortel pour ces créatures, mais elles sont certainement affectées par la disponibilité limitée des nutriments disponibles dans leur habitat de 152 mètres de profondeur.

À l’inverse, le mouvement des vagues peut également aider l’écosystème, car cette activité fournit de l’oxygène à l’aquifère au fil du temps et nettoie l’ouverture avec de la matière organique. Dans une interview avec le LA Times, l’écologiste aquatique du NPS, Kevin Wilson, a déclaré que cette action de nettoyage dans le cratère « réinitialise en quelque sorte le système ».

Ce phénomène entre le Mexique et les États-Unis rappelle bien la puissance d’une catastrophe naturelle puisque, selon son intensité, un écosystème ou des espèces négligés à des milliers de kilomètres peuvent être impactés.

