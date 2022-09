Fin d’une époque : le télescope aérien de la NASA prend sa retraite, laissant un héritage précieux pour la science

1- L’eau dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil

En 2020, des scientifiques ont détecté des traces d’eau dans des zones du cratère lunaire Clavius ​​​​à l’aide des données de SOFIA. « Auparavant, il y avait des indications d’autres missions sur la présence d’eau dans la partie ensoleillée de la Lune, mais SOFIA a pu le confirmer sans équivoque en détectant une caractéristique spectrale unique des molécules d’eau », a déclaré Rangwala dans une interview avec le site Web. espace.com. Depuis lors, l’observatoire a continué d’examiner la Lune et a récemment découvert de l’eau dans le cratère Moretus.

Même si ce n’était pas en grand volume (le désert du Sahara ici sur Terre a 100 fois plus d’eau que ce que SOFIA a vu dans le cratère de Clavius), la découverte est très importante pour les futures missions lunaires de la NASA. Par exemple, le rover VIPER, qui doit être lancé en 2024 pour détecter la glace d’eau au pôle sud lunaire, ainsi que le programme Artemis, qui vise à faire marcher des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972.

2- Mesure de l’oxygène dans la haute atmosphère terrestre

La mésosphère et la basse thermosphère font partie des couches les moins bien comprises de l’atmosphère terrestre. En 2021, l’instrument GREAT (German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies) de l’observatoire SOFIA a mesuré l’oxygène atomique dans ces régions de la haute atmosphère. Les travaux ont contribué aux recherches des scientifiques sur l’échange d’énergie solaire entre l’espace et la surface de la Terre.

« Les chercheurs ont fourni une contrainte critique sur la température de la mésosphère et de la basse thermosphère en utilisant ces mesures », a expliqué Rangwala. « Cela représente une contribution fondamentale aux modèles de changement climatique qui s’appuient sur ces mesures de température pour comprendre le changement climatique de la Terre. »

3- Analyse des champs magnétiques des galaxies proches

« L’un des héritages durables est certainement le programme SALSA, qui a observé les champs magnétiques cosmiques dans de nombreuses galaxies proches », a déclaré Rangwala. « SOFIA a une résolution spatiale inégalée pour ces études et a observé des détails qui étaient autrement inaccessibles. »

Anciennement appelé Recherche sur le magnétisme extragalactique avec SOFIA, le programme SALSA a fait de nombreuses découvertes au cours de la mission de l’observatoire aérien. En plus de déterminer que toutes les galaxies ont des champs magnétiques dans leur milieu interstellaire, il a également constaté que les champs magnétiques des galaxies nouvellement fusionnées telles que Centaurus A sont « amplifiés et hautement turbulents ».

4- Découverte de la première molécule de l’univers

On pense que la première molécule à se former dans l’univers après le Big Bang est l’hydrure d’hélium, une combinaison d’hélium et d’hydrogène, qui a été générée lors du refroidissement de l’univers.

Cependant, les astronomes n’avaient trouvé aucune trace de cette molécule nulle part dans le cosmos, même dans des régions très similaires à l’environnement de l’univers primitif. Jusqu’à ce que SOFIA entre en jeu.

« L’instrument GREAT de SOFIA est un spectromètre haute résolution très sensible qui pourrait, en théorie, détecter l’hydrure d’hélium dans notre univers moderne, mais qui nécessitait d’abord une mise à niveau », a déclaré Rangwala. « L’équipe de scientifiques et d’ingénieurs de l’instrument a conçu une mise à niveau qui leur a permis de faire la première détection d’hydrure d’hélium dans l’univers moderne, soutenant les théories de l’univers primitif. »

Investissement financier disproportionné par rapport au rendement

Malgré sa contribution indéniable à la science, comme nous l’avons vu plus haut, la mission SOFIA coûte en moyenne 85 millions de dollars américains par an (environ 450 millions de reais au prix actuel).

« Les opérations annuelles de SOFIA sont les deuxièmes plus chères dans le domaine de l’astrophysique, et pourtant la productivité scientifique de la mission n’est pas proportionnée à celles plus complètes », lit-on dans un extrait de la proposition de budget 2023 de la NASA, qui n’inclut pas les ressources réservées au observatoire aérien.

Il reste en tout cas le souvenir de huit années de travail précieux dont les résultats continueront d’être disponibles dans le fonds de l’agence pour consultation publique.

