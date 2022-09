La mission lunaire de la NASA retardera plus longtemps que prévu ; comprendre

Les plans de la NASA pour retourner sur la Lune traversent des jours difficiles. Après avoir retardé à deux reprises le lancement de la mission sans pilote Artemis 1, l’agence a maintenant été forcée de retirer l’énorme fusée SLS de la plate-forme, dans le but d’éviter d’éventuels dommages causés par l’ouragan Ian. Tout ce mouvement devrait retarder considérablement le passage de la capsule Orion sur l’orbite lunaire.

Bien qu’il n’ait pas confirmé de nouvelle date pour tenter de lancer la mission, après deux échecs et plusieurs retards, le directeur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que la prochaine tentative ne devrait pas avoir lieu avant novembre. « Nous savons que le plus tôt possible est fin octobre, mais le plus probable est que nous le ferons à la mi-novembre », a-t-il déclaré.

Lundi (26), après le déplacement de la fusée de la plate-forme du Kennedy Space Center vers un hangar, les directeurs de l’agence avaient déjà précisé que le lancement serait retardé. Initialement prévue le 29 août, il y a eu une deuxième tentative le 3 septembre, puis une série de reports successifs. Le dernier ce week-end, après le mauvais temps.

Maintenant, il y a des fenêtres entre octobre et novembre. Le premier délai est du 17 au 31 octobre, étant considéré par l’administrateur lui-même comme improbable. Le deuxième scénario se situe entre le 12 et le 27 novembre, plus réaliste. En plus du remontage de la fusée, des essais avec le nouvel ensemble seront nécessaires.

Fusée SLS au Kennedy Space Center (Image : NASA/MSFC)

La mission Artemis 1 de la NASA sur la Lune

La mission dite Artemis 1 sera un vol sans pilote de la capsule Orion autour de notre satellite naturel, d’une durée estimée à environ 40 jours. Il sera lancé depuis le Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, au sommet du méga-fusée Space Launch System (SLS), conçu spécifiquement pour les voyages vers la Lune et au-delà.

Première d’une série de missions de plus en plus complexes vers la Lune, Artemis 1 sera une démonstration de capacité, fournissant une base pour l’exploration humaine de l’espace lointain.

De plus, une variété de cargaisons scientifiques seront transportées sur ce vol, qui transportera également des objets curieux qui composent le soi-disant kit de vol officiel (OFK). Si tout se passe comme prévu, la mission Artemis 2 enverra des astronautes sur un vol qui fera le même circuit en 2024.

Et puis, en 2025 ou 2026, la mission Artemis 3 fera enfin atterrir des astronautes sur la Lune, ce sera la première fois qu’une femme et un Noir poseront le pied sur le sol lunaire.

