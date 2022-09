Les loups peuvent s’accrocher aux humains de la même manière que les chiens, selon la recherche

Selon certaines informations, il y a entre 40 000 et 15 000 ans, des espèces de loups aujourd’hui éteintes ont été domestiquées, donnant naissance à des chiens. Les auteurs de la nouvelle étude pensent que leurs découvertes pourraient apporter un nouvel éclairage sur les traits qui ont évolué avec la domestication.

« Les loups qui montrent un attachement dirigé par l’homme auraient pu avoir un avantage sélectif dans les premiers stades de la domestication des chiens », explique l’éthologue et auteur principal de l’étude, Christina Hansen Wheat de l’Université de Stockholm en Suède.

Son équipe a analysé les réponses et les comportements de 12 chiens malamute d’Alaska (ressemblant à un husky sibérien) et de 10 loups gris européens à ce qu’on appelle le test de situation étrange, une expérience scientifique standard utilisée à l’origine avec des enfants pour juger de l’attachement à leurs gardiens, qui a été adapté pour les chiens (et, dans ce cas, les loups) il y a 20 ans.

L’affection entre un propriétaire et un chien malamute d’Alaska, la même race qui a été utilisée dans l’expérience. Image : Oleg Medvedytskov –

Élevés à partir de l’âge de 10 jours jusqu’à 23 semaines par des gardiens formés, les chiens et les loups ont été soumis au test pendant environ 15 minutes.

Dans ce document, le principal gardien des loups et des chiens se relayait avec un étranger entrant et sortant d’une pièce et interagissant avec les animaux.

Comme les chiens, les loups ont montré plus d’affection et ont passé plus de temps à saluer la personne familière, ainsi qu’à s’engager dans plus de contacts physiques. La personne familière était également plus susceptible d’être suivie jusqu’à la porte lorsqu’elle partait. « Il est devenu très clair que les loups, comme les chiens, préféraient le familier à l’étrange », a déclaré Hansen Wheat.

Comparés aux chiens, les loups ont manifesté plus de comportements liés au stress et à la peur lorsqu’ils traitaient avec des étrangers, notamment marcher, s’accroupir et remuer la queue. Ces comportements ont coïncidé avec l’entrée de l’étranger dans la pièce et le moment où elle et le loup étaient dans la pièce sans leur gardien habituel.

Lorsque la connaissance est revenue dans la pièce, ces comportements sont devenus moins prononcés. C’était comme si la personne familière agissait comme une sorte de «tampon social» pour le loup.

Les scientifiques continuent d’étudier les façons dont les chiens et les loups se ressemblent et ne se ressemblent pas pour tenter de comprendre leur histoire évolutive, mais il semble qu’en termes de liens avec les gens, il existe des similitudes fondamentales. Les différences, cependant, indiquent des domaines qui devraient être explorés plus avant dans les recherches futures.

