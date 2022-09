Plus de 70 tombes d’enfants sacrifiés découvertes sur un site archéologique

Les archéologues ont découvert 76 tombes d’enfants sur le site archéologique de Pampa La Cruz, situé dans la ville de Huanchaco sur la côte péruvienne. Les chercheurs estiment que les structures ont environ 450 ans et qu’il s’agissait d’un lieu de sacrifices, car les corps retrouvés étaient disposés d’une manière particulière.

Le responsable du programme archéologique de Huanchaco (Puhan), Gabriel Prieto, a déclaré à l’agence de presse péruvienne Andina que l’équipe engagée dans l’examen des vestiges et des tombes a effectué 80 analyses de datation au radiocarbone, et à partir de ce processus, il a été possible de prouver l’âge des os. Au total, les archéologues ont trouvé 302 squelettes d’enfants.

Fait intéressant, les corps n’ont été enterrés dans aucune position. Tous avaient le dos à la mer, les pieds tournés vers l’est et la tête vers l’ouest. Les tombes n’étaient pas non plus au même endroit : 25 se trouvaient sur Morro I et 51 sur Morro II.

Image : Squelettes d’enfants retrouvés sur le site archéologique de Pampa La Cruz au Pérou. Crédits : ANDINA/Programme archéologique de Huanchaco (Pahuan)

Dans l’interview, Prieto raconte une autre curiosité de cette fouille : la tombe la plus insolite, mise au jour sur le premier monticule, sur le site archéologique de Pampa La Cruz, n’abritait pas d’enfants. Il y avait cinq femmes assises en cercle, se faisant face.

Image : Butin mortel de femmes disposées en cercle. Crédits : ANDINA/Programme archéologique de Huanchaco (Pahuan)

Désormais, les archéologues devront mener d’autres études pour comprendre ce que cela indique de positionner les corps de cette manière lors d’un enterrement et s’il y a un arrière-plan rituel à de telles occasions. A noter qu’il y a 450 ans, le territoire péruvien avait déjà reçu la présence des Espagnols, sous la houlette de Francisco Pizarro et l’actuelle capitale du Pérou, Lima, avait déjà été fondée.

Prieto a souligné que les sacrifices de ces individus ont probablement eu lieu entre 1050 et 1500 après J.-C. Il y a des événements du type catalogués et associés à des moments importants pour le développement et la consolidation de la société Chimu qui ont eu lieu pendant cette période.

Connu sous le nom de Royaume de Chimu, c’était un État andin établi sur la côte du Pérou. Certains considèrent que les Chimu ont vécu avec la civilisation inca et, en 1470, avec la consolidation de cette civilisation, les Chimu sont devenus l’un des principaux contributeurs aux Incas.

