Des astronomes découvrent des signes de « super-supernovae » qui ont détruit les premières étoiles

Selon diverses études, ce matériau a ensuite été incorporé dans la prochaine génération d’étoiles, de planètes et même de nous-mêmes, ce qui indique que comprendre comment ces premières étoiles ont enrichi l’univers d’éléments lourds est essentiel pour comprendre leur évolution au cours de leurs 13 années. . 7 milliards d’années d’histoire.

En utilisant le télescope Gemini North à Hawaï pour étudier un quasar extrêmement lointain, les auteurs de l’article ont pu analyser à quoi il ressemblait lorsque l’univers n’avait « que » 700 millions d’années et ont trouvé un nuage avec une signature chimique différente autour de lui. .

Ils ont pu élucider les éléments chimiques dans le nuage et ont trouvé un rapport fer/magnésium extraordinairement élevé, 10 fois supérieur au même rapport dans le Soleil. L’équipe pense que cela pourrait être le résultat d’une étoile de première génération avec une masse 300 fois supérieure à celle de l’étoile royale explosant dans une supernova remarquablement puissante appelée supernova à double instabilité.

D’après le site espace.comles astronomes n’ont pas encore été témoins d’une supernova à double instabilité, mais théorisent que ces explosions de cavalerie se produisent lorsque de gigantesques étoiles dont la masse est comprise entre 150 et 250 fois celle du Soleil meurent.

Lors de cette puissante explosion cosmique, les photons au centre d’une étoile se seraient spontanément transformés en électrons chargés négativement et leurs homologues chargés positivement, les positrons. Cela supprime la pression de rayonnement externe qui soutient les étoiles contre la force de gravité interne au cours de leur vie.

En conséquence, l’étoile subit un effondrement gravitationnel, déclenchant une explosion de supernova qui déchire les couches externes.

Les astronomes ont étudié la première génération d’étoiles à travers des observations d’un quasar similaire à l’illustration ci-dessus. Image : NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/moteur spatial

Alors que les supernovas ordinaires laissent derrière elles des restes stellaires sous la forme d’étoiles à neutrons ou de trous noirs, les supernovas à double instabilité éjectent à la place tout leur matériel dans l’espace.

En tant que tels, les scientifiques ne sont pas en mesure de détecter ces supernovae en recherchant des restes stellaires. Ils ne peuvent être suivis que de deux manières : soit en les observant directement au fur et à mesure qu’ils se produisent – ce qui est hautement improbable compte tenu de l’immensité de l’espace – soit en détectant la signature chimique du matériau en éruption.

« Il était évident pour moi que la supernova candidate pour cela serait une supernova à double instabilité d’une étoile de Population III, dans laquelle l’étoile entière explose sans laisser de restes », a déclaré le co-auteur de la recherche et astronome à l’Université. de Tokyo Yuzuru Yoshii, dans un communiqué. « J’ai été ravi et un peu surpris de constater qu’une supernova à double instabilité d’une étoile d’une masse d’environ 300 fois celle du Soleil fournit un rapport magnésium/fer qui correspond à la faible valeur que nous avons dérivée pour le quasar. » .

Yoshii et son équipe se sont appuyés sur les observations précédentes effectuées par le télescope Gemini North de 8,1 mètres à l’aide du spectrographe Gemini dans le proche infrarouge (GNIRS) pour rechercher les signatures d’étoiles de la population III explosées.

Lorsque les éléments absorbent et émettent de la lumière à des longueurs d’onde spécifiques, ils laissent des «empreintes digitales» distinctes sur la lumière qui traverse un nuage, et des instruments comme le GNIRS peuvent déterminer la composition chimique du nuage.

La détermination des quantités d’un élément reste cependant difficile, car la luminosité d’une signature peut dépendre de facteurs autres que l’abondance.

Pour résoudre ce problème, l’équipe de Yoshii a créé une méthode qui repose sur l’intensité des longueurs d’onde lumineuses provenant du spectre lumineux d’un quasar.

Cette approche a permis aux scientifiques de déterminer l’abondance d’éléments dans les nuages ​​autour de cet objet, révélant la quantité inhabituellement élevée de fer par rapport au magnésium.

L’équipe considère qu’il s’agit de l’indicateur le plus clair à ce jour d’une étoile de population III et d’une supernova à double instabilité. Les scientifiques veulent étudier des nuages ​​de quasars similaires et essayer de savoir s’ils ont également ces caractéristiques.

Bien que les étoiles de masse élevée de la population III se soient éteintes depuis longtemps, leurs signatures chimiques peuvent encore être détectables. L’équipe pense que la double signature d’instabilité peut durer longtemps, de sorte que des preuves d’étoiles mortes depuis de très nombreuses années peuvent également être trouvées imprimées sur des objets de l’univers local.

