Les premières images satellites montrent que le vaisseau spatial DART entre en collision avec un astéroïde

Le passionné américain Jason Major a compilé les images dans un gif qui montre la collision de DART avec l’astéroïde Dimorphos dans toute sa splendeur. Vérifier:

La mission DART a été lancée en novembre de l’année dernière avec l’intention de tester la capacité de la Terre à se défendre contre les astéroïdes qui pourraient entrer en collision avec notre planète à l’avenir. L’objectif n’a jamais été de détruire Dimorphos, qui fait partie d’un double système d’astéroïdes avec Didymos, mais d’analyser si l’impact est suffisant pour provoquer une légère déviation de l’orbite de l’astro.

La réponse devrait tomber dans les prochaines semaines. Selon la NASA, on s’attend à ce que les premières réponses arrivent entre deux et quatre semaines et, si les calculs sont corrects, comme tout l’indique jusqu’à présent, la stratégie doit avoir été atteinte.

Mais cela ne veut pas dire que le travail s’arrêtera là, l’impact de DART continuera à être analysé pendant de nombreuses années à venir. L’Agence spatiale européenne lancera la mission de suivi Hera en 2024.

Hera arrivera en 2026 et, contrairement à DART, restera à proximité, explorant Dimorphos et Didymos. La mission donnera aux scientifiques une meilleure vue du cratère d’impact lui-même après le dépôt de la poussière, ainsi que des états naturels des astéroïdes.

