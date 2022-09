Les lacs d’Alaska libèrent du méthane dans l’atmosphère

Des lacs « thermokarst », qui génèrent des nuages ​​de méthane, émergent en Alaska. Ces réservoirs d’eau se forment lorsque la couche de sol de pergélisol, située sous la croûte terrestre, qui reste généralement gelée toute l’année, fond et libère de grands volumes d’eau gelée dans le sol.

Big Trail Lake est l’un de ceux touchés par cet effet et libère des gaz à effet de serre. Selon un communiqué publié par la NASA, l’écologiste de l’Université d’Alaska-Fairbanks, Katey Walter Anthony, « ce lac n’est plus là depuis 50 ans ». Elle ajoute qu' »il y a des années, le sol était environ 3 mètres plus haut et c’était une forêt d’épicéas ».

Les lacs thermokarstiques émetteurs de gaz se trouvent dans tout l’Arctique, l’Amérique du Nord, l’Europe du Nord et l’Asie. La température de l’eau issue du processus de création de ces lacs continue d’augmenter, et ce processus entraîne la fonte de la glace environnante. Finalement, avec les changements climatiques et locaux, la glace peut se former à nouveau.

Pour Walter Anthony, ces lacs sont importants car ils indiquent ce qui se passera dans le futur. Dans les sols fraîchement dégelés, il y a des masses de plantes mortes et de matière organique qui commencent à être décomposées par les bactéries. Ce processus libère du dioxyde de carbone et du méthane.

Moins fréquemment, le dégel du pergélisol libère également du méthane piégé sous terre à la surface dans de grosses bulles. Ce gaz atteint l’atmosphère. Selon le blog de la NASA, ce même processus se produit également au lac Esieh, en Alaska. A noter que le dioxyde de carbone et le méthane sont des gaz à effet de serre, qui accentuent le réchauffement climatique. Ces gaz sont les principaux moteurs du changement climatique. Le méthane joue un rôle beaucoup plus sérieux dans la rétention de la chaleur que le dioxyde de carbone.

Certains lacs thermokarstiques libèrent des composés encore plus dangereux, comme l’oxyde nitreux, qui est non seulement plus de 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, mais qui appauvrit également la couche d’ozone. Tout ce dégagement de gaz génère une réaction en chaîne à rétroaction positive, c’est-à-dire que l’augmentation des températures causée par l’effet de serre du méthane entraînera la fonte de plus de glace, ce qui génère une augmentation encore plus importante du dégagement de méthane de l’Arctique. .

Bientôt, il y aura une incidence plus élevée d’événements météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les sécheresses et les incendies de forêt, voire l’élévation du niveau de la mer et les extinctions massives d’espèces, comme certains scientifiques l’enregistrent déjà dans leurs recherches.

Via : Newsweek

