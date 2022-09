Un diamant formé à 660 km de profondeur révèle un environnement rempli d’eau dans le manteau terrestre

Une étude publiée dans la revue Géoscience de la nature montre qu’un diamant récemment découvert au Botswana s’est formé dans un environnement riche en eau à 660 km de profondeur entre le manteau supérieur et inférieur de la Terre.

Le diamant contient des traces de ringwoodite, de ferropériclase, d’enstatite et d’autres minéraux qui révèlent les secrets de sa formation. « La présence de ringwoodite indique un environnement humide à cette limite », explique l’équipe de scientifiques dirigée par Tingting Gu du Gemological Institute de New York et de l’Université Purdue.

l’eau dans les profondeurs

La majeure partie de la surface de la Terre est recouverte d’océans, mais toute cette eau n’est presque rien compte tenu des milliers de kilomètres qui séparent la partie la plus externe de la croûte terrestre du noyau de notre planète. Pour vous donner une idée, le point le plus profond de l’océan est à 11 km de la surface, tandis que notre noyau se situe à une profondeur impressionnante de 5150 km.

Cependant, la croûte terrestre est fragmentée, avec différentes plaques tectoniques qui se frottent les unes contre les autres et « glissent » souvent les unes sous les autres. Dans ces endroits, appelés «zones de subduction», l’eau de l’océan s’infiltre sous la croûte terrestre et peut atteindre le manteau inférieur.

Au fil du temps, cette eau revient à la surface grâce à l’activité volcanique. Ce processus de descente et d’ascension est connu sous le nom de « cycle des eaux profondes », et il est très important de savoir comment cela fonctionne et combien d’eau se trouve là-bas pour comprendre l’activité géologique de la Terre. Par exemple, la présence d’eau peut influencer la puissance explosive d’une éruption volcanique.

Schéma représentatif de l’intérieur de la Terre et de ses couches | Crédit : Service géologique du Brésil.

le diamant

En raison de l’impossibilité d’atteindre de telles profondeurs, nous dépendons de la preuve que l’eau nous parvient, comme cela s’est produit avec le diamant trouvé au Botswana, qui a formé une sorte de «cage» de cristal grâce à la chaleur et à la pression extrêmes de l’environnement dans lequel il a été localisé a été trouvé.

Dans cette « cage », l’équipe de Gu a trouvé un amas de ringwoodite (silicate de magnésium), de ferropériclase (oxyde de fer/magnésium) et d’enstatite (un autre silicate de magnésium, mais avec une composition différente).

Lorsqu’elle est exposée à la haute pression de la zone de transition entre les manteaux supérieur et inférieur, la ringwoodite se décompose en ferropériclase et en un autre minerai appelé «bridgmanite». Dans les endroits plus proches de la surface, où la pression est plus faible, la bridgmanite se transforme en enstatite. La présence de ces minerais dans le diamant indique qu’il a effectué un véritable voyage à l’intérieur de la Terre, se formant dans les profondeurs du manteau avant de se frayer un chemin jusqu’à la croûte.

De plus, la ringwoodite retrouvée dans le diamant semble s’être formée en présence d’eau, comme c’est le cas d’un autre minéral qui composait le « mélange » de ce diamant, la brucite.

La communauté scientifique a déjà trouvé des preuves d’eau dans les couches géologiques profondes, mais on ne sait pas encore à quel point ces endroits sont humides. Les recherches de Gu montrent qu’il y a beaucoup d’eau là-bas.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !