Les peuples anciens répandaient du mercure dans leurs villes

Une équipe de chercheurs a découvert des niveaux élevés de mercure dans le sol des ruines mayas. L’explication? Bien avant l’arrivée des conquérants espagnols, cette civilisation répandait du heavy metal sur les sols de leurs centres urbains.

Dans certains endroits, le niveau de cet élément toxique est si élevé que les scientifiques sont obligés de porter des combinaisons spéciales pour éviter toute contamination.

« La pollution au mercure se trouve couramment dans les zones urbaines et les parcs industriels aujourd’hui », explique Duncan Cook, géoarchéologue à l’Université catholique australienne (ACU) et auteur principal d’un article sur l’impact environnemental causé par les Mayas.

Avec un groupe de chercheurs des États-Unis et du Royaume-Uni, Cook a analysé des échantillons de sol de dix sites archéologiques de la période classique de la civilisation maya qui avaient des traces de mercure dans leur composition. Une comparaison entre les échantillons et le sol autour des sites archéologiques a montré que sept d’entre eux ont au moins une zone avec des concentrations de mercure égales ou supérieures aux niveaux de toxicité modernes.

Mercure dans l’histoire humaine

Dans son état naturel, le mercure est un métal gris brillant qui fond à une température relativement basse, se transformant en un liquide dense également connu sous le nom de vif-argent.

Au cours de l’histoire humaine, cet élément a eu diverses utilisations culturelles et industrielles. L’une de ses formes les plus célèbres est le nitrate de mercure, une substance utilisée pour durcir le feutre des chapeaux et qui a causé l’empoisonnement d’innombrables artisans au XIXe siècle.

Le cristal populairement connu sous le nom de cinabre (sulfure de mercure) était également largement utilisé. Trouvé près des sources chaudes et des sites volcaniques actifs, il est utilisé depuis des millénaires comme pigment dans les œuvres artistiques.

Échantillon de cinabre | Crédit : H. Zell, via Wikimedia Commons.

Les Mayas et Mercure

« Pour les Mayas, les objets pouvaient contenir une force spirituelle appelée ch’ulel, qui résidait dans le sang », explique Nicholas Dunning, géoarchéologue à l’Université de Cincinnati. « Par conséquent, le cinabre, en raison de sa pigmentation rouge vif, était considéré comme une substance sacrée, bien qu’il ait été, à l’insu des Mayas, un composé mortel dont la présence persiste dans le sol à ce jour. »

Selon des études archéologiques, le cinabre était déjà exploité en Amérique centrale en 2000 avant JC, lorsque la culture olmèque s’est épanouie.

Fait intéressant, les seules réserves naturelles de cinabre de l’ancien territoire maya étaient proches des limites de leur civilisation et bien éloignées de certains des grands centres urbains, ce qui indique que ce minéral a été transporté sur de nombreux kilomètres avant d’atteindre sa destination finale.

En de rares occasions, les archéologues ont trouvé du mercure sous sa forme pure, souvent associé à des funérailles d’élite et à d’autres rituels mayas.

Les conséquences que l’utilisation aveugle du mercure a causées sur la santé des Mayas ne sont pas encore connues, mais des études récentes montrent que le métal toxique s’est même infiltré dans les os de certains individus de cette civilisation.

L’un des derniers rois de la ville maya de Tikal, un roi dont le nom anglais est soleil noir (« Black Sun »), était potentiellement obèse, ce qui pourrait être le signe d’une maladie métabolique résultant d’un empoisonnement au mercure.

