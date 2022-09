Titanic : Un navire qui tentait de sauver des passagers retrouvé plus d’un siècle après son naufrage

Plus d’un siècle après son naufrage, le SS Mesaba, le navire qui a tenté d’aider le Titanic, a été retrouvé par des chercheurs de l’université de Bangor au Pays de Galles.

Le navire a été retrouvé dans une zone de 19 400 m² au fond de la mer d’Irlande. Le retard dans la recherche de la Mesaba était dû au fait que, dans la région, il y a l’épave de 273 autres navires.

Et c’est grâce à la technologie du 21ème siècle que les scientifiques ont réussi dans leur recherche. Un sonar multifaisceaux de pointe équipé sur le navire de recherche Prince Mardog a pu trouver Mesaba.

« Avant, nous ne pouvions plonger que dans quelques endroits par an pour identifier visuellement l’épave », a déclaré Innes McCartney, archéologue et historienne à l’Université de Bangor, dans un rapport publié par l’établissement d’enseignement lui-même.

Maintenant, les capacités de sonar du prince Madog ont fourni un moyen relativement peu coûteux d’examiner l’épave, a déclaré McCartney. « Nous pouvons connecter des informations historiques sans interactions physiques, souvent coûteuses, à chaque emplacement. »

Image de Mesaba obtenue par sonar (Image : Publicité/Université de Bangor)

Chronologie

Le Titanic et le Mesaba naviguaient tous deux dans l’océan Atlantique en avril 1912. Au cours de son voyage inaugural, le mégaship – qualifié d ‘ »insubmersible » par ses concepteurs – reçut un message du commandant du Mesaba envoyé au capitaine Edward Smith, l’avertissant des icebergs dans la région.

Le Titanic, cependant, a été heurté par un iceberg et a coulé entre le 14 et le 15 avril, emportant avec lui plus de 1 500 passagers et membres d’équipage.

Le Mesaba, à son tour, poursuivit son activité pendant encore six ans, jusqu’à ce qu’il soit coulé par un sous-marin allemand à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. Au moins 20 membres d’équipage périrent.

Avec des informations de Gizmodo et de l’Université de Bangor

Image en vedette : Sensibilisation/Bibliothèque d’État du Queensland