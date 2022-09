Ouragan Fiona : les robots surveilleront l’œil de la tornade

La startup Saildrone et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis ont satisfait la curiosité de tous ceux qui ont toujours voulu voir à quoi ressemblait un ouragan de l’intérieur. La semaine dernière, trois robots ont été lancés directement dans l’ouragan Fiona, un phénomène qui a dévasté Porto Rico et longé la côte est du Canada.

Les images obtenues par les caméras des stormbots, déployés dans l’ouragan, sont vraiment impressionnantes. La forte tempête a atteint la catégorie 4, c’est-à-dire qu’elle avait des vents supérieurs à 160 km/h.

Dans un communiqué de presse, la société Saildrone souligne que le chasseur de tempête autonome et sans pilote est l’un des sept que la startup et la NOAA opèrent dans l’océan Atlantique et le golfe du Mexique. Ensemble, ils collectent chaque jour des données pour comprendre les processus physiques des ouragans.

En plus de satisfaire la curiosité des gens, ces robots fournissent des informations importantes sur les tempêtes comme Fiona et Ian, un phénomène qui se forme dans la mer des Caraïbes et qui est sur le point de toucher terre en Floride. Regardez la vidéo :

Lecture : Twitter

En plus de capturer des images et des données, la flotte de Saildrone aide également les scientifiques à comprendre les impacts causés avant, pendant et après les dommages. Le PDG de Saildrone, Richard Jenkins, a déclaré dans un communiqué que « la combinaison de données océaniques in situ avec une meilleure compréhension du fond de l’océan nous aidera à prévoir à la fois l’intensité et les ondes de tempête ». Il ajoute qu’avec ces connaissances, il sera possible de garder « nos communautés côtières plus sûres pendant ces événements destructeurs ».

la saison des ouragans

L’ouragan Fiona a été le premier ouragan majeur à démarrer la saison 2022. Ce phénomène s’est formé à l’ouest de la Barbade et de la Martinique dans les Caraïbes début septembre. En plus de cela, la tempête tropicale Gaston génère d’énormes vagues dans le centre-nord de l’Atlantique. Deux autres zones à risque sont également surveillées par les météorologues : l’une au large de la côte est de l’Afrique centrale et l’autre dans l’océan Atlantique tropical central.

