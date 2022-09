De l’eau extraterrestre découverte à l’intérieur de l’astéroïde Ryugu

Un article publié dans la revue Science a pointé les premiers résultats des explorations effectuées par le vaisseau spatial japonais Hayabusa2, qui a collecté des échantillons de sol de l’astéroïde 162173 Ryugu. La recherche a trouvé une goutte d’eau piégée à l’intérieur d’un cristal.

Ces découvertes suggèrent que Ryugu faisait autrefois partie d’un astéroïde beaucoup plus gros, composé de divers matériaux, environ deux millions d’années après la formation du système solaire, il y a donc 4,5 milliards d’années. À cette époque, le corps de ce gros astéroïde contenait de la glace de dioxyde de carbone, qui a fondu et formé de l’eau à l’intérieur. Ce grand objet ne s’est fragmenté et n’a formé Ryugu qu’après un impact causé par une autre roche spatiale, il y a environ un milliard d’années.

Les scientifiques ont pu réaliser toute cette simulation grâce à un modèle informatique qui, sur la base des résultats des prélèvements, a tracé cet historique de formation. La procédure de collecte était un processus très important, de sorte que les scientifiques impliqués dans le projet ont suivi de près toutes les actions entreprises par le vaisseau spatial et les robots. Une fois que Hayabusa2 est arrivée en orbite autour de l’astéroïde Ryugu, elle a lancé deux petits robots pour parcourir la zone. Une fois atterris, ils ont renvoyé des images du site afin que les scientifiques puissent analyser la forme et la couleur du sol.

En 2019, Ars Science Editor John Timmer, « l’équipe Hyabusa2 soupçonne que les caractéristiques des deux matériaux différents trouvés sur l’astéroïde sont le produit des cycles de chauffage et de refroidissement qui se sont produits lorsque les roches ont d’abord été exposées à la lumière solaire puis à les ténèbres de l’Espace ».

Ce qui a le plus intrigué les scientifiques, c’est que les roches brisées produisent généralement de la poussière et des matériaux semblables à du sable. Cependant, il n’y avait aucun signe de tout cela. On soupçonne que les plus petits grains ont été perdus dans l’espace ou rassemblés à l’intérieur des décombres.

Dans une autre étude d’échantillons de sol de Ryugu, les chercheurs ont conclu que certains de ces matériaux sont plus anciens que le système solaire. Pour arriver à ce résultat, le sol de Ryugu a été comparé aux météorites carbonées trouvées sur Terre. L’échantillon de poussière de Ryugu avait des grains identiques à d’autres observés dans certaines de ces météorites antérieures à notre système solaire.

Ce dernier article a déterminé la composition chimique et structurelle des échantillons de Ryugu à l’échelle atomique. L’analyse a mis en évidence une structure poreuse à grains fins partagée par tous les échantillons et une composition chimique similaire aux rares météorites qui ont frappé la Terre. Cette porosité indique que l’astéroïde contenait autrefois de l’eau et de la glace.

Une autre enquête menée avec ces échantillons en Allemagne a capturé des traces de métaux de terres rares à des concentrations nettement plus élevées qu’ailleurs dans le système solaire. Selon le co-auteur de l’étude, Frank Brenker, il s’agit « d’un astéroïde très vierge qui représente le début de notre système solaire ».

En prenant tous ces résultats ensemble, certains scientifiques affirment que peut-être des astéroïdes comme Ryugu ont peut-être apporté de l’eau sur Terre et aidé à semer la vie sur la planète. Cependant, c’est encore un autre sujet pour les chercheurs de tester et de regardez la véracité de cette hypothèse.

Par: Arstechnica

