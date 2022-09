Les autopsies virtuelles 3D de trois momies révèlent des morts violentes

Une équipe internationale de scientifiques a utilisé la technologie pour effectuer des « autopsies 3D virtuelles » sur trois momies sud-américaines et a trouvé des preuves de traumatisme mortel chez deux d’entre elles, indiquant qu’elles avaient été brutalement assassinées.

Les résultats des analyses ont été décrits dans un article publié dans la revue scientifique Frontières en médecinequi fait partie des efforts en cours pour déterminer la fréquence de la violence dans les sociétés humaines préhistoriques.

Visage de l’une des deux momies sud-américaines qui, d’après une récente « autopsie virtuelle », ont été assassinées. Image : AM Begerock et al., 2022

Selon la publication, l’une des momies masculines a été frappée à la tête et poignardée, peut-être par deux assaillants, tandis que l’autre présentait des signes de traumatisme grave à la colonne cervicale. La troisième momie, une femelle, a également des blessures, mais elles auraient été causées après la mort.

Selon les auteurs, un grand nombre de momies et de squelettes de l’Égypte ancienne semblent avoir subi des blessures traumatiques, mais les données sont rares pour les momies sud-américaines, dont beaucoup se sont formées naturellement et sont remarquablement bien conservées.

Des preuves de traumatisme mortel ont déjà été signalées dans certains cas, comme un crâne précolombien de la région de Nasca avec une blessure en rotation de la colonne cervicale et des tissus mous saignant dans le crâne. Une momie féminine presque complète présentait des signes de fractures des os du visage compatibles avec des coups de feu violents, tout comme le crâne d’un bébé mâle momifié.

Une enquête approfondie de 1993 a utilisé des rayons X conventionnels pour analyser 63 momies et fragments, dont 11 présentaient des signes de traumatisme crânien. Ces momies, cependant, provenaient de lieux, de populations et de périodes différents, ce qui rend difficiles les conclusions générales à partir des résultats.

L’année dernière, des chercheurs ont recherché des signes de violence dans les restes de 194 adultes enterrés il y a entre 2 800 et 1 400 ans dans le désert d’Atacama au nord du Chili, dont 40 semblaient avoir été victimes de violence.

Les auteurs de cette nouvelle étude ont une expertise en anthropologie, en médecine légale et en pathologie et se sont appuyés sur la tomodensitométrie 3D pour reconstruire les trois momies sous enquête.

« La disponibilité des tomodensitogrammes modernes avec la possibilité de reconstructions 3D offre une vue unique des corps qui n’auraient autrement pas été observés », a déclaré le co-auteur Andreas Nerlich, pathologiste à la clinique Bogenhausen à Munich, en Allemagne. « Des études antérieures auraient détruit la momie, tandis que les rayons X ou les tomodensitogrammes plus anciens sans fonctions de reconstruction tridimensionnelle n’auraient pas pu détecter les caractéristiques clés de diagnostic que nous avons trouvées. »

La tuberculose a été attaquée par deux agresseurs

Parmi les trois spécimens analysés par Nerlich et son équipe, l’un est connu sous le nom de « Momie de Marburg », un homme momifié hébergé au musée Anatomicum de l’université Phillips de Marburg, en Allemagne, qui serait décédé entre 20 et 25 ans. .

Vue de face et de côté de la « Momie de Marbourg ». Image : AM Begerock et al., 2022

Il mesurait environ 1,72 m et était enterré en position accroupie. Compte tenu de la nature des biens enterrés ensemble, il appartenait probablement à une communauté de pêcheurs de la culture Arica dans ce qui est aujourd’hui le nord du Chili.

Des cicatrices antérieures des poumons ont été notées, indiquant que l’homme souffrait de tuberculose et qu’il avait des dents bien conservées, bien que tordues. La datation au radiocarbone indique qu’il est mort entre les années 996 et 1147, de manière violente. « L’homme de Marburg a clairement été victime d’un homicide », expliquent les auteurs.

La coupe transversale de la poitrine de la momie de Marburg indique une blessure par arme blanche atteignant l’aorte. Image : AM Begerock et al., 2022

Ils citent des preuves circonstancielles que l’homme a été poignardé dans le dos. Il y a des indices d’une blessure profonde qui a probablement atteint l’aorte, entraînant une perte de conscience presque immédiate.

Il existe également des preuves de traumatismes crâniens répétés, bien que ce ne soit probablement pas la principale cause de décès. Les auteurs suggèrent que cela pourrait indiquer la présence de deux agresseurs : un devant la victime, qui l’a frappée avec un bâton ou un gourdin, et un second qui l’aurait poignardée par derrière. Les analyses soulignent également que la victime aurait pu être debout ou agenouillée lors de l’agression.

Un traumatisme médullaire entraîne la mort d’un homme

Les deux autres momies (un homme et une femme) analysées sont conservées au Musée d’art et d’histoire de Delémont, en Suisse. Tous deux auraient été enterrés face cachée et proviendraient peut-être de la région d’Arequipa, l’actuel sud-ouest du Pérou.

Objets retrouvés à côté des deux momies de Delémont : un homme décédé entre 902 et 994 et une femme décédée entre 1224 et 1282 Image : AM Begerock et al., 2022

Une telle hypothèse est basée sur des biens funéraires associés aux momies, mais comme il n’existe aucune documentation sur leur provenance, il n’est pas possible de dire avec certitude si ces objets appartenaient réellement au défunt.

Selon la datation au carbone, la momie mâle est décédée entre 902 et 994 et souffrait d’artériosclérose calcifiante. Les auteurs ont conclu que l’homme avait entre 40 et 60 ans au moment de sa mort et mesurait environ 1,7 mètre.

Le crâne de la momie masculine de Delémont présente de multiples fractures. Image : AM Begerock et al., 2022

Son crâne montre des signes de fractures multiples compatibles avec des coups à la tête, y compris la présence de fragments d’os dans la cavité crânienne et de certains tissus cérébraux desséchés. Selon les auteurs, la cause la plus probable de sa mort est le traumatisme rotatoire massif qu’il a subi à la colonne cervicale, disloquant considérablement deux vertèbres.

Des blessures à la momie féminine ont été infligées des années après sa mort

Quant à la momie féminine, la datation au radiocarbone indique qu’elle est décédée entre 1224 et 1282, âgée de 20 à 30 ans. L’analyse montre qu’un bâton en bois a été inséré dans son canal rachidien longtemps après sa mort, probablement pour stabiliser le squelette avant de le transporter en Europe.

La reconstruction CT 3D de la momie féminine de Delémont montre des fractures bilatérales des côtes qui se sont probablement produites après la mort. Image : AM Begerock et al., 2022

Il y a des dommages importants à la colonne vertébrale, de multiples fractures (mâchoire, clavicule droite, omoplate gauche, plusieurs côtes) et une luxation du coude droit, entre autres traumatismes, tous produits plus tard, c’est pourquoi il n’a pas été possible de déterminer la cause exacte de son décès.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !