Une nouvelle technique peut trouver des signes de vie extraterrestre

Les scientifiques travaillant sur la recherche d’extraterrestres, à l’Innovative Alien Hunting Listening Initiative, ont créé une nouvelle technique pour analyser les données anciennes collectées par les radiotélescopes à la recherche de signaux qui pourraient collaborer avec la recherche de la vie au-delà de la Terre.

Selon les deux chercheurs impliqués, cette nouvelle technique permettra aux scientifiques impliqués dans SETI d’examiner minutieusement de vastes pans de l’Univers. De cette façon, les chances de détecter des « émetteurs puissants » dans l’Espace lointain seront plus grandes.

Dans une interview avec Vice, Michael Garrett, co-auteur de l’étude, chercheur à l’Université de Manchester et directeur du Jodrell Bank Center for Astrophysics, a déclaré : « Je pense que pendant un moment, nous avons réalisé que lorsque nous effectuons une observation SETI avec un radiotélescope, nous sommes sensibles non seulement à l’étoile cible au centre du champ, mais aussi à un morceau de ciel de la taille de la lune ».

Garrett pense que dans ce « morceau de ciel », il y a d’autres objets, comme les étoiles. « Jusqu’à récemment, nous ne savions pas comment utiliser ce fait parce que nous ne connaissions pas la distance à ces étoiles », a-t-il déclaré.

Grâce au télescope Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA), Garrett et Andrew Siemion, directeur du Berkley SETI Research Center et chercheur principal du programme Breakthrough Listen, ont pu obtenir des mesures beaucoup plus précises, qui pourraient aider à la recherche de la vie au-delà Terre. .

À partir de ces mesures, ils ont pu parcourir plus de 400 enquêtes précédentes de la Milky Way Breakthrough Initiative. Plus de 140 000 objets ont été découverts qui étaient autrefois passés inaperçus lors d’autres recherches effectuées par divers télescopes.

Selon un communiqué de presse, parmi les objets trouvés figuraient des noyaux galactiques, des radiogalaxies, une galaxie dont la gravité formait une lentille gravitationnelle, entre autres pointés vers les cieux, « le champ de vision comprendra un objet cosmique intéressant », qui comprend le possibilité d’identifier des signes de vie extraterrestre.

Maintenant, on s’attend à ce qu’avec cette technique d’identification exotique, les scientifiques disposent d’un outil de plus potentiellement capable d’identifier un signal extraterrestre, qui est également passé inaperçu lors d’examens précédents.

