L’ouragan Ian est capturé par les caméras de la Station spatiale internationale

Ce lundi (26), vers 16 heures (GMT), la Station spatiale internationale (ISS) a traversé l’ouragan Ian – qui a commencé comme une tempête tropicale et a déjà atteint la catégorie 3 sur une échelle de 1 à 5 dans la classification des ouragans, selon aux services météorologiques américains.

Des caméras externes au laboratoire orbital, qui survole la Terre à une distance d’environ 450 km, ont capturé des vues du phénomène alors qu’il gagnait en force au sud de Cuba alors qu’il se déplaçait vers le nord-ouest des États-Unis.

D’après le site espace.comla dernière modélisation informatique prédit qu’Ian se dirigera vers le nord, touchant une grande partie de la côte du golfe de Floride dans les prochains jours.

« De fortes pluies vont augmenter mardi sur les îles Florida Keys et l’État du sud, se propageant vers le centre et le nord mercredi et jeudi, provoquant potentiellement des inondations rapides, urbaines et de petits cours d’eau », a déclaré le US National Hurricane Center (NHC). ) dans une note. « Des inondations fluviales prolongées importantes sont probables dans tout le centre de la Floride. »

La côte atlantique de la Floride peut également être attaquée par des vents violents et de fortes pluies. Cette possibilité a conduit la NASA à rappeler le complexe véhiculaire de la mission lunaire Artemis 1 Space Launch System (SLS), formé par le propulseur du même nom et la capsule Orion.

L’agence a annoncé que le véhicule serait transféré de la rampe de lancement 39B, au centre spatial Kennedy, au bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB), ce qui a commencé à se produire ce matin (vers 0h30, heure de Brasilia) et s’est achevé à 11h35 ce mardi (27).

