Une nouvelle île apparaît dans l’océan après l’éruption d’un volcan aux Tonga

Une nouvelle île a émergé de l’océan Pacifique après l’éruption d’un volcan sous-marin après 16 ans d’inactivité. La nouvelle bande de terre est proche du mont sous-marin Accueil Récifdans une portion d’océan à 25 km de Late Island, appartenant au Royaume des Tonga.

Tout a commencé le 10 septembre, lorsque le volcan a commencé à cracher de la lave et des fragments de roche dans la mer alors que des nuages ​​​​denses de vapeur et de cendres gonflaient entre les vagues à la surface. En quelques jours, les débris éjectés ont fusionné pour former une île entièrement nouvelle, à 10 mètres d’altitude et couvrant une superficie de 4 000 m². Le 20, les autorités du Tonga Geological Survey (TGS) ont annoncé que l’île avait multiplié sa superficie par six, occupant 24 000 km².

L’île sera probablement de courte durée, s’enfonçant dans l’océan Pacifique avant qu’un scientifique ou un aventurier ne puisse y mettre le pied. La dernière fois que le Accueil Récif « a donné naissance » à une bande de terre était en 2006, et il a fallu un an pour que la mer érode sa crête. Cependant, la crête de cette nouvelle île est beaucoup plus petite, ce qui indique qu’il lui faudra moins de temps pour s’éroder complètement.

Les îles éphémères des Tonga

Depuis 1852, cette région des Tonga a produit de nouvelles îles à cinq reprises différentes, dont certaines ont atteint une altitude de 70 mètres ; l’un d’eux, qui a émergé en 1984, avait même un petit lagon.

Le mont sous-marin responsable de ces îles éphémères se situe dans une région de l’océan Pacifique connue sous le nom de zone de subduction Tonga-Kermadec, où les plaques tectoniques convergent à des vitesses vertigineuses. À cet endroit, la plaque Pacifique « glisse » rapidement vers le bas de deux autres plaques, Kermadec et Tonga, à un rythme de 24 cm par an, formant la deuxième fosse océanique la plus profonde au monde, en plus d’un arc volcanique extrêmement puissant. actif.

Zone de subduction Tonga-Kermadec dans l’océan Pacifique | Crédit : Sting, via Wikimedia Commons.

Cette longue chaîne de montagnes sous-marines qui s’étend des Tonga à la Nouvelle-Zélande est aujourd’hui l’endroit où la densité de volcans sous-marins est la plus élevée sur Terre.

Concernant les dangers de la dernière éruption aux Tonga, TGS déclare : « Le volcan présente un faible risque pour la communauté des aviateurs et les habitants de Vava’u et Ha’apai. Cependant, il est conseillé à tous les marins de naviguer à plus de 4 km de Accueil Récif jusqu’à nouvel ordre. »

Depuis ce dimanche (25), il n’y a plus eu de rapports d’émission de vapeur ou de cendres volcaniques sur le site.

