Quelque chose est « tombé » dans la Voie lactée comme une pierre dans une piscine, générant de fortes vagues d’énergie

Quelque chose d’étrange se produit dans la Voie lactée, et les scientifiques veulent comprendre ce qui cause ce phénomène. C’est comme si les étoiles de notre galaxie (estimées entre 200 et 400 milliards) flottaient dans une piscine et que soudain quelqu’un lançait un gigantesque rocher presque 400 fois plus gros que le Soleil, provoquant des ondulations dans cette eau.

Vague après vague d’énergie serpente à travers la surface de la galaxie, secouant et secouant ses étoiles dans une danse chaotique qui prend des éternités* pour s’installer. Et on soupçonne que cela s’est produit non pas une seule fois, mais plusieurs fois au cours des derniers milliards d’années.

L’évolution de la Voie lactée en milliards d’années montre ici deux passages de la galaxie naine du Sagittaire, déclenchant la formation de millions de nouvelles étoiles à chaque épisode. Image : ESA

Dans un nouvel article publié dans Avis mensuels de la Royal Astronomical Society, les chercheurs suggèrent qu’une mini-galaxie voisine – la galaxie naine du Sagittaire – « tombe » dans la Voie lactée à au moins deux reprises, provoquant une mystérieuse oscillation des étoiles à des vitesses différentes.

Sur la base des données de l’observatoire spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA), les auteurs ont comparé les mouvements de plus de 20 millions d’étoiles situées dans toute la Voie lactée, mais particulièrement dans les régions extérieures du disque de la galaxie.

« Nous pouvons voir que ces étoiles oscillent et montent et descendent à des vitesses différentes », a déclaré Paul McMillan, astronome à l’Université de Lund en Suède, dans un communiqué.

Pour comprendre la « sismologie galactique », l’équipe a modélisé un modèle d’onde qui pourrait expliquer l’effet étrange qui perturbe les étoiles. Ainsi, ils ont conclu que les ondulations ont probablement commencé il y a des centaines de millions d’années, lorsque la galaxie naine du Sagittaire est passée pour la dernière fois à proximité – « un peu comme lorsqu’une pierre est jetée dans un lac », a comparé McMillan. « Il semble probable qu’une autre collision se soit également produite encore plus tôt entre les deux galaxies », a ajouté le chercheur.

D’après le site la science en directdes études antérieures indiquaient déjà qu’une collision avec le Sagittaire aurait pu déclencher des ondulations au centre de la Voie lactée, mais cette nouvelle approche est la première à montrer que ces ondulations s’étendaient jusqu’au bord du disque de la galaxie, perturbant les étoiles en cours de route.

On estime actuellement que la galaxie naine du Sagittaire a environ 400 fois la masse du Soleil, presque un cafard par rapport à la masse estimée de la Voie lactée de 1,5 billion de soleils. Les scientifiques soupçonnent que le Sagittaire était autrefois beaucoup plus grand, mais qu’il a perdu jusqu’à 20 % de sa masse au profit de notre galaxie après des collisions répétées au cours des derniers milliards d’années.

Ces collisions ont probablement également modifié la forme et la taille de notre galaxie. Une étude de 2011 a indiqué que le bras spiral de la Voie lactée est le résultat de deux collisions avec la galaxie naine du Sagittaire. Une autre analyse des données de Gaia publiée en 2020 a suggéré que les accidents cosmiques entre notre galaxie et le Sagittaire déclenchaient des explosions de naissance d’étoiles dans la Voie lactée à chaque collision.

*Les géologues se réfèrent à un éon comme la plus grande subdivision temporelle sur l’échelle des temps géologiques. Il est seulement plus petit qu’un supereon. La prochaine catégorie inférieure est l’époque.

