Comme le président Joe Biden a également déclaré l’état d’urgence en Floride, les comtés touchés peuvent recevoir des fonds d’aide fédéraux.

Selon CNN, la tempête à croissance rapide était centrée à environ 250 km au sud-est de Cabo San Antonio tard la nuit dernière dans l’extrême ouest de Cuba, mais a augmenté d’intensité ces dernières heures avec des vents maximums soutenus de 155 km/h.

L’ouragan est désormais de catégorie 2, sur une échelle en cinq étapes, et devrait se renforcer davantage dans un ouragan majeur de catégorie 3 ou plus d’ici mardi, selon le NHC.

La tempête devrait frapper le nord de l’île alors qu’elle pénètre dans le golfe du Mexique, mais les prévisions indiquent l’ouest de la capitale La Havane, où un impact direct pourrait causer des dommages catastrophiques à l’infrastructure archaïque de la ville.

ouragan #Ian passe directement en mode bête ce matin malgré une interaction terrestre avec la pointe ouest de Cuba. Un œil et un mur oculaire bien définis sont visibles avec une convection très profonde enveloppant le centre de circulation. Strong CAT 3 bientôt passer à CAT 4. pic.twitter.com/2Fho56elQQ — Trey Fulbright KCCI (@TreyKCCI) 27 septembre 2022

Les météorologues ont signalé que lorsque l’ouragan Ian quittera l’ouest de Cuba, il pourrait toucher terre au nord de Tampa Bay tôt vendredi ou tourner au nord-ouest vers le Panhandle, en Floride.

Ces dernières années, Cuba et la Floride ont connu des ouragans plus humides, plus venteux et plus intenses, que certains experts attribuent au changement climatique. Il y a aussi des indications que le changement climatique fait que les tempêtes se déplacent plus lentement, déversant plus d’eau en un seul endroit.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !