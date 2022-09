Que se passerait-il si un trou noir explosait ?

L’existence des trous noirs consiste-t-elle vraiment à aspirer des objets ? Les scientifiques ont commencé à s’interroger sur la fonction de ce phénomène cosmique et parmi les doutes, un doute quelque peu inhabituel a émergé : et si un trou noir explosait, que se passerait-il ?

En plus de la « libération soudaine et brève d’énormes quantités d’énergie », qui est la définition du terme explosion, ce processus pourrait se produire de plusieurs manières intéressantes, soit par l’auto-annihilation, soit par l’explosion d’environnements proches.

Les trous noirs sont capables d’exploser car ils ne sont pas entièrement noirs. Cette découverte a été faite en 1976 par le célèbre astrophysicien Stephen Hawking. Dans une déclaration à Live Science, Samir Mathur, physicien de l’Ohio State University, a déclaré que la découverte de Hawking à l’époque représentait un non-sens, car « en physique classique, rien ne peut sortir du trou ». Mais l’astrophysicien « a découvert qu’avec la mécanique quantique, le trou perd lentement son énergie à l’infini, émettant un rayonnement de faible énergie ». Ce processus est connu sous le nom de rayonnement de Hawking.

Si un trou noir n’aspire pas de nouveau matériau, il perdra lentement de la masse à cause de l’émission de rayonnement de Hawking. Un trou noir normal avec une masse quelques fois supérieure à celle du Soleil mettrait 10¹⁰⁰ ans à s’évaporer complètement.

Hawking a remarqué une particularité. Les petits trous noirs s’évaporent beaucoup plus rapidement. Au fur et à mesure qu’un trou noir réduit sa masse, il émet de plus en plus de rayonnement. Dans les derniers instants de sa vie, il émet tellement de radiations si rapidement qu’il agit comme une bombe, libérant beaucoup de particules et de radiations.

Les trous noirs de Kerr

Dans les trous noirs en rotation, connus sous le nom de trous noirs de Kerr, il existe une ergosphère autour de leurs horizons d’événements. Une ergosphère est une région allongée de l’espace où rien ne reste immobile. Tout ce qui tombe vers le trou noir en rotation commence automatiquement à orbiter autour de lui. Comme même la lumière est aspirée par ces phénomènes, ceux qui tombent plus profondément gagnent de l’énergie. À chaque voyage de photon à travers la structure, il concentre encore plus d’énergie sur la particule. Ce processus est appelé « superradiance ».

Si le photon parvient enfin à se libérer de ce cycle, il disposera d’une quantité d’énergie énorme par rapport au moment où il a commencé son voyage. Si ce processus se produit avec un grand nombre de photons, ils peuvent former une « bombe à trou noir ». Cet effet montre que, bien qu’il ne s’agisse pas de l’explosion, il peut gonfler des composants externes de sorte qu’ils explosent.

Ce processus peut arriver à une étoile, qui se déchire grâce aux effets de marée. Ce processus de rupture libère une charge explosive d’énergie. Les astronomes peuvent être témoins de l’énergie provenant de l’événement depuis la Terre, grâce à des capteurs de rayons X et de rayons gamma.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !