Les Californiens pourront transformer des cadavres humains en compost d’ici 2027

L’État de Californie, aux États-Unis, a adopté une loi controversée qui permettra, à partir de 2027, à ses citoyens de transformer des restes humains et des cadavres en engrais.

Le compostage dit organique – ou réduction organique naturelle – peut être choisi par les habitants qui ne souhaitent pas être enterrés ou incinérés.

Dans une interview accordée à CBN, la journaliste et commentatrice Rosana Jatobá a déclaré qu’il s’agissait de la solution la plus correcte pour éviter les gaz à effet de serre, car l’élimination traditionnelle d’un corps après la mort génère de nombreux gaz à effet de serre.

À titre d’exemple, selon les données du National Geographic, aux États-Unis, un pays dans lequel il y a en moyenne trois millions de décès par an, la crémation génère environ 360 000 tonnes de dioxyde de carbone sur la période.

Un autre avantage qui peut être mis en évidence de cette méthode d’élimination des cadavres est la non-pollution des nappes phréatiques et des nappes phréatiques. « Lorsque le corps est traditionnellement enterré, il émet un liquide appelé » lixiviat « (également émis par les déchets ordinaires), qui contamine l’environnement », a déclaré Rosana.

Jatobá a également expliqué comment se déroule le processus. «Le processus commence par l’élimination de certains matériaux non organiques du corps, tels que les restaurations métalliques, les prothèses et les stimulateurs cardiaques. Ensuite, le cadavre est placé dans un récipient en acier, avec des copeaux de bois, des fleurs, de la luzerne et de la paille, ce qui permet aux microbes et aux bactéries de décomposer les restes. Au bout d’un mois, le matériau est collecté et transformé en compost pour fertiliser le sol.

En moyenne, chaque corps génère 1 m³ d’engrais, qui, selon la nouvelle loi, peut être utilisé par le gouvernement pour cultiver de nouvelles terres, ou restitué à la famille.

Le compostage humain devient à la mode aux États-Unis

Quiconque pense que la Californie est le premier État américain à adopter une telle loi se trompe. En fait, trois autres États avaient déjà sanctionné la proposition. Le premier était Washington, où la mesure est en vigueur depuis mai 2020.

Le Colorado et l’Oregon ont promulgué une loi similaire, à la différence que le fumier des restes humains ne peut pas être utilisé pour cultiver des aliments.

