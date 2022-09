Une créature connue sous le nom de diable à cornes de noix se répand aux États-Unis

Entre juillet et octobre, la fin de l’été et le début de l’automne dans l’hémisphère nord, le sud-est des États-Unis est envahi chaque année par des centaines de chenilles connues sous le nom de «diable à cornes de noix». Cette étrange créature est la larve du papillon de nuit royal, l’un des plus gros insectes volants au monde.

Les chenilles de Citheronia regalis passent environ 35 jours à se nourrir avant de descendre des arbres pour pondre des œufs dans le sol et, au début de l'été, devenir des papillons de nuit. Image : Cosmin Manci – À cette période de l'année, après avoir passé environ 35 jours à dévorer la cime des arbres, les chenilles descendent pour pondre leurs œufs dans une chambre d'argile creusée dans le sol des forêts de feuillus, un biome caractérisé par des arbres à feuilles caduques comme le hêtre, le noyer et les chênes. Contrairement aux autres mites et papillons, Citheronia regalis, le nom scientifique de cette espèce, ne passe pas par le stade du cocon. Les pupes restent dans le sol tout l'hiver jusqu'à ce que les papillons adultes soient prêts à émerger au début de l'été. Papillon royal, la forme adulte de Citheronia regalis. Image : Le charme de la nature – Ils peuvent atteindre jusqu'à 14 cm de long, et leur apparence est vraiment impressionnante : le corps vert bleuté, tout épineux, avec de grandes « cornes » oranges et deux taches noires sur la tête. Sa coloration flashy est adaptée pour éloigner tous les prédateurs, tels que les guêpes jaunes (un type de guêpe commun aux États-Unis) et les oiseaux. Selon la Division des pêches sauvages et d'eau douce de l'Alabama, lorsqu'elles sont dérangées, ces créatures secouent leur corps d'un côté à l'autre comme des geckos qui se tortillent. Bien que terrifiants, ces « petits démons » ne présentent aucun danger. « Si vous en trouvez un, ne vous inquiétez pas, son corps épineux est inoffensif », a-t-il déclaré dans un message sur Facebook.