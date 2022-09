Les débris spatiaux en orbite deviennent un problème pour la NASA

L’accumulation de débris spatiaux dans l’atmosphère terrestre inquiète la NASA et le Congrès américain. Un projet de loi bipartite, présenté au parlement ce mois-ci, vise à résoudre le problème.

Selon un communiqué de la sénatrice américaine Maria Cantwell, l’Orbital Sustainability Act (ORBITS) « initiera le développement technologique nécessaire pour éliminer les déchets les plus dangereux avant qu’ils ne s’écrasent sur un satellite, s’écrasent sur une mission de la NASA, ou ne touchent le sol et ne s’écrasent ». blesser quelqu’un ».

Le projet de loi, qui en est encore aux premiers stades de discussion, s’il est approuvé, exigera que des sociétés de services technologiques spécialisées procèdent à l’enlèvement des débris. La NASA, également engagée dans la lutte contre ce problème, a financé trois projets visant à quantifier les problèmes économiques et sociaux liés à l’émergence de débris spatiaux.

L’administrateur associé du Bureau de la technologie, de la politique et de la stratégie de la NASA, Bhavya Lal, a déclaré que « le maintien de notre capacité à utiliser l’espace est essentiel pour notre économie, notre sécurité nationale et l’entreprise scientifique et technologique de notre pays ». Elle complète son discours en déclarant que « la recherche nous aidera à comprendre la dynamique de l’environnement orbital et montrera comment nous pouvons développer des politiques pour limiter la création de débris et atténuer l’impact des débris existants ».

Projets soutenus par la NASA

Parmi les projets retenus par l’agence spatiale figurent celui du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de l’Université du Texas-Austin, qui vise « une gouvernance spatiale adaptative et une aide à la décision utilisant des modèles environnementaux source-puits évolutifs » ; celui du Middlebury College, de l’université du Colorado-Boulder et de la Secure World Foundation, dont l’objectif est de développer « un modèle d’évaluation intégré des constellations de satellites et des débris orbitaux » ; et enfin, le projet de l’Université de Floride centrale, qui se concentre sur « Communication et débris spatiaux : connexion avec les connaissances et les identités publiques ».

Au milieu de tous ces efforts, lors d’une réunion du Conseil national de l’espace, le vice-président Kamala Harris a rapporté que les États-Unis avaient demandé à d’autres pays d’abandonner les essais anti-satellites destructeurs, en partie à cause des inquiétudes concernant les débris spatiaux.

Les efforts du Congrès et de la NASA sont conformes à la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, qui a promis un nouveau cadre de règles sur les débris orbitaux axé sur les risques et les opportunités de la maintenance dans l’espace (ISAM).

