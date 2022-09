Un poisson « à quatre yeux » débarque dans un parc du Pantanal

Le Pantanal Biopark, à Campo Grande (MS), a récemment accueilli son nouveau résident : le tralhoto (anableps anableps)un petit poisson qui semble avoir quatre yeux.

Cette espèce bizarre a en fait deux yeux qui contiennent des membranes qui se divisent chacune en deux, ce qui indique que le poisson a quatre pupilles et quatre rétines. Il a développé ce trait afin de pouvoir voir avec précision simultanément au-dessus et au-dessous de la surface de l’eau, car la moitié inférieure de ses yeux est submergée et l’autre moitié exposée à l’air, ce qui donne l’impression qu’il a quatre yeux.

Un autre attribut inhabituel de ce poisson est ses nageoires anales modifiées spécifiquement pour la fécondation. De plus, ces organes sexuels sont orientés vers la droite ou vers la gauche et doivent être en miroir entre les sexes pour que la reproduction ait lieu ; c’est-à-dire que si un mâle a sa nageoire tournée vers la gauche, il doit trouver une femelle avec sa nageoire tournée vers la droite, et vice versa.

La nouvelle poissonnerie

L’Aquarium du Pantanal, également connu sous le nom de Pantanal Biopark, est le plus grand aquarium d’eau douce au monde, avec 19 000 m². Le complexe est situé dans la capitale du Mato Grosso do Sul et a ouvert ses portes en mars 2022, après 11 ans de retard.

L’idée qui a motivé sa création était de concentrer une partie de l’écosystème aquatique de la région et de le présenter au public de manière accessible, contribuant ainsi à l’éducation sur notre très riche faune et la nécessité de la préserver.

L’aquarium est sur l’Av. Afonso Pena, 6277, à l’intérieur du Parque das Nações Indígenas. Les visites peuvent être programmées par placer du Bioparc du Pantanal.

