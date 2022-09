L’ouragan oblige la NASA à retirer la fusée Artemis 1 de la plate-forme

La NASA a reporté la prochaine tentative de lancement de la mission Artemis 1, qui était prévue pour mardi prochain (27), après des prévisions météorologiques défavorables. Avec l’arrivée de l’ouragan Ian, les scientifiques se préparent maintenant à retirer la fusée SLS et la capsule Orion de la plate-forme.

La mesure est un moyen d’éviter d’endommager l’équipement. Le transport devrait avoir lieu entre la nuit de ce lundi (26) et l’aube de mardi. « La décision laisse du temps aux employés pour répondre aux besoins de leur famille et protéger le système intégré de fusée et d’engin spatial », a déclaré la NASA.

Or, il n’y a toujours pas de nouvelles prévisions pour le lancement de la mission Artemis 1. Depuis la première tentative, fin août, la fusée était sur la plate-forme. Avec le risque d’endommagement et d’enlèvement, une nouvelle date devrait encore être dans quelques semaines.