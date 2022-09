Pet Robot Dog pourrait être lancé en Chine ; regardez

Pour ceux qui ont toujours rêvé d’avoir un chien robot, la startup chinoise KEYi Technology a lancé une campagne de crowdfunding pour lancer Loona, un petbot, qui simule parfaitement les attitudes d’un vrai animal.

La campagne de financement participatif lancée sur le site Kickstarter compte plus de 2 300 partisans du projet Loona et a déjà levé près de 800 000 dollars US (plus de 4 millions de reais). L’objectif initial de la startup n’était que de 20 000 $.

Selon l’entreprise, le chiot robotique est « le plus intelligent et le plus mignon » jamais créé. L’une des caractéristiques les plus intéressantes de Loona est la capacité d’interagir avec le « tuteur », permettant à l’un d’apprendre du comportement de l’autre.

Image : Chien robot, Loona, par la startup chinoise KEYi Technology. Crédits : Technologie KEYi/Facebook

L’appareil dispose d’un modèle d’interaction émotionnelle, composé d’un système d’intelligence artificielle (IA), qui donne une touche plus naturelle à Loona, car il pourra avoir des comportements et des mouvements plus réalistes qui imitent toutes les caractéristiques d’un animal de compagnie. .

Un autre point pertinent dans la composition structurelle du chien robot est la présence d’une caméra RVB haute résolution. Avec lui, le petbot peut reconnaître les visages et les gestes, ainsi que détecter les mouvements et les objets 3D. La reconnaissance vocale ne pouvait pas être en reste, c’est pourquoi Loona dispose d’un système audio avancé qui permet l’identification du propriétaire et la réponse aux appels en temps réel.

Lecture : YouTube

Un capteur 3D-ToF (Time of Flight) a été installé pour déterminer la distance entre les objets à partir de l’émission lumineuse. Avec lui, le robot est moins susceptible de heurter un endroit ou de faire tomber un objet sur le chemin, c’est-à-dire qu’il pourra se déplacer rapidement à l’intérieur.

Sur le site Web de la société, le PDG de la startup, Yang Jianbo, a déclaré que « les promesses concernant les robots familiers existent depuis des années, mais les produits n’ont jamais été assez bons. Avec un large éventail de fonctionnalités et de personnalités, Loona fournira aux humains une stimulation éducative et, qui sait, un nouveau meilleur ami.

Oui, il y a déjà un prix pour acheter le chien robot. En prévente, chaque unité coûte 299 US$ (environ 1 600 R$ en conversion directe, hors taxes). L’estimation est que les premiers exemplaires de Loona seront livrés en février 2023.

