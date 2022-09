DART : regardez le vaisseau spatial de la NASA entrer en collision avec un astéroïde en direct

Ce lundi (26), vers 20h15 (GMT), la NASA écrasera un vaisseau spatial sur un astéroïde, et vous pourrez tout suivre, en direct, ainsi que Regard numérique.

Lancée le 24 novembre dernier, à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9, la mission DART (Double Asteroid Redirection Test) vise à atteindre un système binaire composé de deux astéroïdes : Didymos, de 780 mètres de diamètre, et sa « lune » Dimorphos, presque cinq fois plus petit.

Le graphique 3D illustre la mission DART, qui impactera l’astéroïde Dimorphos pour dévier son orbite lors d’un test de redirection. Image : Alejo Miranda –



Selon la NASA, le vaisseau spatial entrera en collision avec Dimorphos à environ 24 000 km/h, dans une tentative de modifier la trajectoire du corps céleste.

Gérée par le Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) de l’Université John Hopkins, la mission est le premier test de l’agence spatiale américaine qui adopte cette nouvelle technique audacieuse pour défendre la Terre contre les astéroïdes dangereux.

Alors ne manquez pas, juste après Netcost-Security News, qui débute à 19h30, la diffusion en temps réel de cet événement inédit.

présentateurs de Directl’éditeur Science et Espace du Apparence numériqueLucas Soares, et notre chroniqueur Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia (APA), membre de la Société brésilienne d’astronomie (SAB) et directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON), recevront le coordinateur international d’Asteroid Day , Saulo Machado, comme commentateur spécial.

