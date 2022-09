« Les cafards cyborgs ne feront que du bien », déclare l’inventeur de l’appareil

Après la sortie du cafard cyborg (mi-insecte, mi-machine), annoncée début septembre (notamment par Apparence numérique), l’inventeur de l’expérience, Kenjiro Fukuda de l’Institut RIKEN, a déclaré dans une interview à Reuters que ces insectes ne serviront qu’à faire le « bien ».

Cafard cyborg, développé par l’Institut RIKEN. Image : RCR/RIKEN

Fukuda et son équipe espèrent que les cafards cyborgs collaboreront à des missions de recherche et de sauvetage lors de catastrophes naturelles, par exemple, car ces minuscules appareils s’adaptent à des endroits que les humains sont trop grands pour atteindre.

Selon Fukuda, l’autonomie des cafards est encore faible, car « les batteries à l’intérieur de ces petits robots s’épuisent rapidement, donc le temps d’exploration devient plus court ». Cependant, il souligne que son utilisation sera toujours d’une grande aide grâce à sa capacité à se déplacer rapidement sans avoir besoin de grandes sources d’énergie.

Rappelons que ces cyborgs sont équipés d’un petit module de contrôle sans fil, qui est alimenté par une batterie rechargeable reliée à une cellule solaire. Malgré les dispositifs mécaniques, l’électronique ultra-légère et les matériaux souples permettent aux insectes de se déplacer facilement. A partir de la commande émise par la télécommande, l’appareil signale dans quelle direction les cafards doivent se déplacer.

Malgré l’avancée scientifique et technologique que représente cet appareil, quelques ajustements doivent être apportés. Lors d’une démonstration de l’équipe de Fukuda, un cafard a tourné à gauche lorsque les chercheurs lui ont signalé de le faire à distance, mais a tourné en rond lorsque les chercheurs ont indiqué qu’il devait aller à droite.

Heureusement, le but de l’inventeur est d’utiliser ces cafards cyborgs pour accomplir de bonnes actions et même collaborer au développement de l’espèce humaine et de son bien-être, un véritable exploit héroïque.

Via : Futurisme

