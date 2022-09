Comprendre pourquoi la mission DART est une opportunité rare pour les chercheurs sur les astéroïdes

Un CubeCat de construction italienne appelé LICIACube, qui a voyagé en tant que «passager» sur DART et a été tiré 11 jours avant l’impact, observera l’accident à une distance de sécurité d’environ 1 000 km, puis s’approchera vers la surface nouvellement guérie pour explorer le résultat de l’impact en détail.

On ne sait pas si l’astéroïde est aussi mou que Bennu, qui a presque avalé le vaisseau spatial OSIRIS-REx comme des sables mouvants, ou s’il s’agit d’un morceau de roche solide qui écrasera complètement DART. Les astéroïdes sont si petits et leur gravité est si faible que même regarder la roche d’en haut n’aide pas à prédire les effets de l’impact.

« Les images peuvent être trompeuses, et à moins que vous ne touchiez [no asteroide], vous ne savez pas », a déclaré Patrick Michel, l’investigateur principal de la mission Hera, prévue par l’Agence spatiale européenne (ESA), qui visitera Dimorphos et Didymos en 2027 pour terminer l’étude d’impact. « La raison en est que vous êtes dans un environnement de très, très faible gravité. Et la réponse de surface est parfois totalement contre-intuitive car notre intuition est basée sur ce que nous vivons sur Terre.

L’illustration 3D montre comment la mission DART impactera l’astéroïde Dimorphos pour dévier son orbite lors d’un test de redirection. Image : Alejo Miranda –

Quelle est la composition du Dimorphos ?

D’après la façon dont Didymos, le plus gros des deux astéroïdes, réfléchit la lumière, les astronomes pensent qu’il est principalement composé de roches riches en silicate, contrairement à Bennu, qui est constitué d’un matériau moins dense et riche en carbone.

Si ces hypothèses sont correctes et si l’astéroïde Dimorphos est fait du même matériau que son compagnon, alors la collision avec le vaisseau spatial DART devrait être moins désordonnée et peut-être moins efficace pour changer d’orbite qu’elle ne le serait si l’astéroïde était plus lisse, selon Daly. . « Pour être sûr, cependant, nous devrons attendre les données LICIACube. »

Daly explique que le CubeSat volera également autour de Dimorphos et photographiera l’ensemble de l’astéroïde pour permettre aux scientifiques de reconstruire sa forme. Il faudra cependant des semaines, voire des mois, pour télécharger toutes les données et révéler les secrets de la roche spatiale.

Comment se forment les astéroïdes binaires ?

« Comme le duo Didymos-Dimorphos est le premier système binaire d’astéroïdes à être étudié en détail, les scientifiques espèrent apprendre quelque chose sur la façon dont ces partenariats se forment », a déclaré Daly.

Selon les estimations, environ 16% des astéroïdes proches de la Terre de plus de 200 mètres peuvent être doubles, voire triples. « Selon certaines théories, ces familles d’astéroïdes peuvent se former lorsqu’une roche plus grosse commence à tourner très rapidement, perdant une partie de son matériau dans le processus », a déclaré Daly.

D’autres théories suggèrent que des astéroïdes binaires et triples peuvent être produits par des collisions. « L’une des choses que nous pourrons faire avec la mission DART est de regarder à quoi ressemble Didymos dans les images et à quoi ressemble Dimorphos dans les images », a déclaré Daly. « Et s’ils se ressemblent morphologiquement, cela suggère qu’ils se sont peut-être séparés. Si Didymos ressemble plus à Bennu, mais que Dimorphos ne l’est pas, alors peut-être que cette approche divisée n’a pas de sens. »

En apprendre le plus possible sur Didymos et Dimorphos aidera les scientifiques à faire de meilleures hypothèses sur d’autres astéroïdes. « Et plus nous en savons, plus nous avons de chances de bien faire les choses lorsqu’une roche spatiale dangereuse cible la Terre », a déclaré Daly.

