L’utilisation d’armes nucléaires par la Russie aura des « conséquences catastrophiques », selon les États-Unis

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré dimanche dans une interview à la télévision NBC que le pays réagirait à toute utilisation d’armes nucléaires russes contre l’Ukraine.

« S’ils décident de franchir cette ligne, il y aura des conséquences catastrophiques pour la Russie », a déclaré Sullivan. « Les États-Unis répondront de manière décisive. »

La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau proféré une menace nucléaire, affirmant qu’il utiliserait « tous les moyens nécessaires » pour défendre son pays. Image : Publicité/Kremilin

Selon l’agence de presse Reuters, il n’a pas révélé comment Washington réagirait, mais a déclaré avoir dit en privé aux responsables russes, « plus en détail », exactement ce que cela indiquerait.

Ses propos faisaient suite à la menace nucléaire voilée de mercredi par le président Vladimir Poutine, qui a déclaré qu’il utiliserait « tous les moyens » nécessaires à la défense de son pays et a ajouté : « Ce n’est pas un bluff ».

Ce lundi (26) est le quatrième jour où les citoyens de quatre régions ukrainiennes votent lors de référendums organisés par la Russie pour l’annexion des zones occupées. Kiev et l’Occident considèrent le vote comme une farce, affirmant que les résultats sont prédéterminés et ne reconnaîtront pas le résultat.

Interrogé ce week-end pour savoir si Moscou pouvait utiliser des armes nucléaires pour défendre les régions annexées, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que le territoire russe était sous « l’entière protection de l’État ».

Serhiy Gaidai, gouverneur de Louhansk, l’une des entités politiques créées après la révolution ukrainienne de 2014, a déclaré que des responsables soutenus par la Russie transportaient des urnes de porte à porte, accompagnés de responsables de la sécurité.

Selon Gaidai, les noms des résidents sont supprimés s’ils ne votent pas correctement ou refusent de voter. « Les représentants des forces d’occupation vont d’appartement en appartement avec des urnes. C’est un vote secret, n’est-ce pas ?

Outre Louhansk et Donetsk à l’est, la Russie veut également incorporer Zaporizhzhia et Kherson au sud. Ces quatre régions représentent environ 15 % de l’Ukraine. Les forces russes ne contrôlent pas tout le territoire de ces régions, où les combats font toujours rage. Ils rejoindraient la Crimée, annexée par la Russie en 2014 après un référendum similaire.

Le vote se termine mardi, et le parlement russe peut alors agir rapidement pour officialiser les annexions.

En cours depuis sept mois, la guerre en Ukraine a tué des dizaines de milliers de personnes, rasé des villes et des villages, alimenté l’inflation mondiale et déclenché la pire confrontation entre la Russie et l’Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962, lorsque les États-Unis et l’Union soviétique de l’époque s’est rapprochée d’un conflit nucléaire.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !