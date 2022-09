La Lune atteint le périhélie ce mercredi (28); comprendre

Ce mercredi (28), la Lune atteindra le périhélie, qui est le point de son orbite le plus proche du Soleil. Cela se produit à 3 h 57, alors qu’il sera à 0,9999 unités astronomiques (UA) de notre étoile hôte, soit environ 150 millions de km. (Toutes les heures mentionnées ici sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia).

Ce mercredi (28), la Lune atteint le point de son orbite le plus proche du Soleil, appelé périhélie. Image : 19 STUDIO –

Comme dimanche (25), la Lune a commencé à passer entre la Terre et le Soleil, elle est dans la nouvelle phase, une période pendant laquelle sa face éclairée ne nous fait pas face, c’est pourquoi nous pouvons à peine l’observer à l’œil nu.

À propos des phases de la lune

La nouvelle lune marque le début du mois dans les calendriers lunaires, comme le musulman, et dans les calendriers luni-solaires, comme le juif, l’hindou et le bouddhiste.

Une lunaison ou un cycle lunaire, comme on appelle l’intervalle de temps entre les nouvelles lunes, est subtilement variable, d’une durée moyenne de 29,5 jours. Au cours de cette période, il passe par quatre phases principales (nouvelle, croissante, pleine et décroissante), chacune durant environ sept jours.

Lunaison : tous les 29,5 jours (en moyenne), la Lune entame un cycle lunaire, qui commence dans la nouvelle phase et se termine dans la phase décroissante. Image : Elena11 –

Il y a aussi les « interphases » : croissant et croissant gibbeux (entre les phases nouvelle et pleine) et décroissant gibbeux et quart décroissant (entre les phases pleine et décroissante).

Périgée et Aphélie

Selon la plateforme InTheSky.org, le 4, à 13h33, la Lune atteint le périgée, qui est le point de son orbite le plus proche de la Terre. Au périgée, notre satellite naturel devient jusqu’à 14 % plus lumineux dans le ciel.

Trois jours plus tard, il atteindra l’aphélie (le point de son orbite le plus éloigné du Soleil), se plaçant à 1,0016 UA (près de 152 millions de km) du roi des étoiles.

