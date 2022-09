L’éruption du volcan sous-marin des Tonga pourrait chauffer la surface de la Terre, selon les scientifiques

Lorsqu’un volcan sous-marin est entré en éruption au large des Tonga en janvier, son explosion aqueuse était énorme et inhabituelle – et les scientifiques tentent toujours de comprendre ses impacts.

Le volcan, connu sous le nom de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, a rejeté des millions de tonnes de vapeur d’eau dans l’atmosphère, selon une étude publiée ce jeudi (23) dans la revue Science.

Les chercheurs estiment que l’éruption, qui a « diminué » la puissance de la bombe atomique d’Hiroshima, a fait monter la quantité d’eau dans la stratosphère – la deuxième couche de l’atmosphère, au-dessus de la zone où les humains vivent et respirent – d’environ 5%.

Maintenant, les scientifiques essaient de comprendre comment toute cette eau pourrait affecter l’atmosphère et si elle pourrait réchauffer la surface de la Terre dans les prochaines années.

« C’était un événement unique dans une vie », a déclaré l’auteur principal Holger Voemel, scientifique au National Center for Atmospheric Research du Colorado, aux États-Unis.

Inhabituel

Les grandes éruptions refroidissent souvent la planète. La plupart des volcans émettent de grandes quantités de soufre, qui bloque les rayons du soleil, a expliqué Matthew Toohey, un chercheur sur le climat à l’Université de la Saskatchewan au Canada qui n’a pas participé à l’étude.

L’explosion de Tonga a été beaucoup plus détrempée : l’éruption a commencé sous l’océan, puis a soulevé un nuage avec beaucoup plus d’eau que d’habitude. Et parce que la vapeur d’eau agit comme un gaz à effet de serre piégeant la chaleur, l’éruption augmentera probablement les températures plutôt que de les abaisser, a déclaré Toohey.

On ne sait pas combien de chauffage peut être réservé. Karen Rosenlof, climatologue à la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui n’a pas non plus participé à l’étude, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les effets soient minimes et temporaires.

« Cette quantité d’augmentation peut chauffer un peu la surface pendant une courte période », a déclaré Rosenlof à CBS.

En août, les scientifiques ont déclaré qu’il y avait eu une rupture de « tous les records » pour l’injection de vapeur d’eau depuis que les satellites ont commencé à enregistrer ces données – suffisamment de vapeur d’eau pour remplir 58 000 piscines olympiques.

La vapeur d’eau restera dans la haute atmosphère pendant quelques années avant d’atteindre la basse atmosphère, a déclaré Toohey. Pendant ce temps, l’eau supplémentaire peut également accélérer la perte d’ozone dans l’atmosphère, a ajouté Rosenlof.