Les dinosaures seraient-ils encore là aujourd’hui s’il n’y avait pas l’astéroïde ? ce n’est pas comme ça

Une nouvelle étude suggère que le destin des dinosaures était déjà en place avant même que la météorite ne frappe la Terre il y a environ 66 millions d’années, provoquant l’éruption de volcans et modifiant les températures mondiales.

Dans une interview accordée au South China Morning Post, l’auteur de la recherche Qiang Wang de l’Académie chinoise des sciences a déclaré que l’extinction des dinosaures s’est produite progressivement, sur des millions d’années, plutôt qu’un événement isolé.

La nouvelle recherche suggère que la biodiversité des dinosaures était déjà en train de disparaître au moins deux millions d’années après l’extinction complète des dinosaures à la fin du Crétacé. Ces conclusions étaient basées sur une collection d’œufs fossiles, dont plusieurs œufs de dinosaures complets et incomplets, conservés dans des couches de roche de 150 mètres d’épaisseur en Chine centrale. On estime que les fossiles y ont été déposés il y a près de 70 millions d’années.

Bien que le bassin de Shanyang, où les fossiles d’œufs ont été trouvés, abrite l’un des enregistrements de dinosaures les plus abondants de la fin du Crétacé, les chercheurs n’y ont trouvé que trois types de coquilles d’œufs de dinosaures. Cette situation pourrait être le signe d’une nette baisse de la biodiversité des dinosaures par rapport aux plus anciens fossiles.

Si ce déclin était déjà vérifié avant même l’astéroïde Chicxulub, le soupçon est que la capacité collective des dinosaures, qui permet leur récupération et leur maintien, était déjà affaiblie. Chixulub a accentué et ouvert cet affaiblissement, car les dinosaures n’ont pas su s’adapter aux changements provoqués par l’astéroïde.

De plus, l’équipe de recherche note à juste titre que l’extinction des dinosaures reste contestée pour un certain nombre de raisons. Il s’agit notamment des biais d’échantillonnage dans les archives fossiles, des différentes approches analytiques utilisées et des datations géochronologiques de haute précision.

Diminution de la diversité des dinosaures

Un autre point qui corrobore la faible diversité des espèces est la comparaison faite entre les œufs et les restes squelettiques d’anciens dinosaures découverts au même endroit. Selon les chercheurs, d’autres régions en Chine même et en Amérique du Nord suggèrent qu’il y a eu un déclin de la diversité des dinosaures au cours de la même période analysée. C’est-à-dire qu’il s’agit d’un événement à l’échelle mondiale, qui peut avoir été généré par des fluctuations climatiques mondiales et des éruptions volcaniques.

L’équipe doit maintenant faire face à une autre étude qui prétend tout le contraire. Une analyse récente et complète a simulé la spéciation des dinosaures. Moins de 20% des dinosaures étaient en déclin avant l’impact de l’astéroïde, tandis que d’autres espèces augmentaient.

Selon les chercheurs, la seule façon de résoudre ces interprétations contradictoires est de trouver, d’échantillonner et d’analyser davantage de fossiles et d’intégrer les données existantes provenant de sites fossilifères du monde entier pour mieux comprendre les schémas d’extinction.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !