Les États-Unis veulent devenir une puissance dans la production d’hydrogène

L’augmentation de la production d’hydrogène est désormais une priorité pour le gouvernement américain qui tente de mettre fin à la pollution par les combustibles fossiles qui cause le changement climatique.

Le département américain de l’Énergie veut produire 10 millions de tonnes métriques d’hydrogène « propre » d’ici 2030, selon le projet de stratégie et de feuille de route nationales pour l’hydrogène propre, publié jeudi.

Environ 10 millions de tonnes métriques d’hydrogène sont déjà produites aux États-Unis chaque année, mais il s’agit principalement d’hydrogène «gris», fabriqué à partir de gaz naturel sale.

Le changement serait de combiner ce gaz naturel avec des technologies controversées qui capturent les émissions de dioxyde de carbone, ainsi que de produire plus d’hydrogène en utilisant des sources d’énergie renouvelables et l’énergie nucléaire.

L’hydrogène propre est « une technologie hautement prioritaire pour cette administration », a déclaré le sous-secrétaire américain à l’Énergie, David Turk, lors d’une conférence de presse. « Je dirai un mot sur la raison, c’est la polyvalence. »

L’hydrogène, le carburant du futur ?

L’hydrogène est considéré comme un carburant alternatif aux carburants fossiles. Il pourrait s’agir d’un carburant plus propre pour les avions ou les navires, par exemple.

On espère également que l’utilisation de cet hydrogène pourrait potentiellement réduire les émissions de gaz à effet de serre des processus industriels qui doivent atteindre des températures extrêmement élevées, ce qui est plus difficile pour les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire.

Lorsque l’hydrogène est fabriqué avec un excès d’énergie éolienne et solaire, il sert également de « réserve d’énergie », semblable à une batterie, de sorte que l’énergie renouvelable abondante n’est pas gaspillée lorsque la demande d’électricité est faible.

L’hydrogène dégage de la vapeur d’eau lorsqu’il est brûlé, c’est pourquoi il est vendu comme carburant propre. La grande mise en garde est que l’hydrogène est essentiellement aussi propre que la source d’énergie utilisée pour le produire.