Les ouragans sont des cyclones tropicaux qui frappent l’océan Atlantique et le Pacifique oriental et font partie des phénomènes naturels les plus redoutés en raison des morts et des ravages qu’ils laissent dans leur sillage. L’ouragan Fiona s’approche du Canada après avoir ravagé plusieurs îles des Caraïbes, et il manque de peu le territoire des États-Unis. Dans ce texte, le Apparence numérique répond à la question : quel a été l’ouragan le plus dévastateur de l’histoire ?

La réponse dépend du paramètre utilisé : coûts économiques ou perte de vie. D’un point de vue économique, l’ouragan Katrina, qui a frappé les États-Unis en 2005, arrive en tête de liste. En ce qui concerne le nombre de morts, cependant, un ouragan qui a frappé la mer des Caraïbes en 1780 et fait 22 000 morts se classe au premier rang.

Katrina : une catastrophe économique

L’ouragan Katrina a été le plus coûteux de tous les temps, causant environ 125 milliards de dollars de dégâts lorsqu’il a frappé la Nouvelle-Orléans et d’autres villes américaines le long de la côte du golfe du Mexique. Corrigée de l’inflation de 2022, la perte s’élève à 188 milliards de dollars.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, ce montant dépasse de loin les 54 milliards de dollars américains attendus en dépenses annuelles pour les ouragans dans le pays. Les pertes liées à l’ouragan Katrina équivalaient à 1 % du PIB américain en 2005.

La dévastation a été principalement causée par une onde de tempête (également connue sous le nom de «marée cyclonique» et «sous-marine»), une élévation temporaire du niveau de la mer qui provoque des inondations dans les zones côtières. Lors du passage de Katrina, des marées de 3 à 9 mètres de haut ont envahi les côtes américaines dans le golfe du Mexique, brisant notamment des barrages à la Nouvelle-Orléans.

« Les ouragans les plus dévastateurs en termes monétaires sont plus susceptibles de se produire là où il y a beaucoup d’infrastructures coûteuses », explique Eric Jay Dolin, auteur de Un ciel furieux: l’histoire de cinq cents ans des ouragans américains , sans traduction en portugais. « C’est pourquoi l’ouragan le plus coûteux est Katrina. »