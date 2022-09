Les abeilles peuvent-elles devenir des poissons en Californie ? Comprendre

Dans un mouvement qui pourrait permettre à un large éventail d’insectes d’être considérés comme des espèces en voie de disparition en Californie, la Cour suprême de l’État a statué que les abeilles peuvent être protégées par la loi en tant que type de… poisson. Oui, c’est ce que vous avez lu.

La Cour suprême de Californie décide que quatre espèces d’abeilles peuvent être considérées comme des « poissons » pour entrer dans la liste des animaux protégés de l’extinction. Image : Matchou –

Selon Los Angeles Times (LAT), la décision, qui pourrait avoir de profondes conséquences pour l’industrie agricole de l’État, se concentre sur la formulation archaïque et l’histoire compliquée de la loi californienne sur les espèces en voie de disparition, précurseur de la loi fédérale.

Mercredi (21), le tribunal a déclaré qu’il n’y avait pas de recours concernant l’octroi de la protection à un certain nombre d’espèces d’abeilles, dont les populations sont en déclin constant.

Au cours des trois dernières années, les producteurs d’amandiers, les constructeurs et les entreprises de pesticides de l’État de Californie ont fait valoir que les abeilles seraient exemptées de la liste car la loi de conservation de l’État ne mentionne pas les insectes.

Cependant, le juge en chef Tani Cantil-Sakauye a déclaré au tribunal par écrit que bien que la loi n’utilise pas le mot «insectes», des articles de la loi suggèrent que les invertébrés peuvent être regroupés dans la catégorie des poissons.

Elle a également suggéré que l’Assemblée législative « est en mesure d’apporter toute modification législative qu’elle juge nécessaire ou utile » pour clarifier ces ambiguïtés dans la Loi sur les espèces en voie de disparition.

Les protecteurs célèbrent la décision

La décision a été bien accueillie par les groupes de conservation. « Nous sommes soulagés par la décision de la Cour suprême de Californie », a déclaré Sarina Jepsen, directrice des espèces menacées à la Xerxes Invertebrate Conservation Society. « Maintenant, certains des pollinisateurs les plus menacés peuvent être sauvés de l’extinction. »

Selon la publication du LAT, le différend est survenu après qu’une coalition de groupes de conservation dirigée par la Xerces Society, Defenders of Wildlife et le Center for Food Safety a déposé une pétition en 2018 pour protéger quatre espèces d’abeilles.

La California Fish and Game Commission a voté pour lancer le processus d’inscription, mais plusieurs intérêts de l’industrie agricole et des pesticides – dont la California Almond Alliance, la California Association of Pest Control Advisors et la California Construction – ont contesté sa décision.

Ils craignaient que la liste des quatre espèces n’ouvre la porte à l’une des plus de 1 000 espèces d’abeilles originaires de Californie, ainsi qu’à d’innombrables autres insectes.