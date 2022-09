Hahaha… Une étude suggère que le rire peut être une stratégie de survie

Auteur de plus de 400 études scientifiques et de 15 livres, le médecin Carlo Valério Bellieni, néonatologiste et pédiatre à l’hôpital universitaire de Sienne, en Italie, a décidé de passer en revue toute la littérature disponible sur le rire et l’humour publiée en anglais au cours des 10 dernières années pour trouver pourquoi l’être humain rit.

Un chercheur a enquêté sur les causes possibles du rire chez les humains. Image : Jacob Lund –

« Jusqu’à présent, diverses théories ont cherché à expliquer ce qui rend quelque chose assez drôle pour nous faire rire. Ceux-ci incluent la transgression (quelque chose d’interdit), la ponctuation d’un sentiment d’arrogance ou de supériorité (moquerie) et l’incongruité – la présence de deux significations incompatibles dans la même situation », a déclaré Bellieni dans un article sur le site Web. La conversationdans lequel il décrit ses dernières recherches, publiées ce jeudi (22) dans la revue Sciences directes.

Après avoir examiné plus de 100 articles, il a trouvé une nouvelle explication possible. « Le rire est un outil que la nature nous a peut-être fourni pour nous aider à survivre. »

Pour parvenir à cette conclusion, Bellieni s’est concentré sur des articles de recherche sur les théories de l’humour qui ont fourni des informations importantes dans trois domaines : les caractéristiques physiques du rire, les points cérébraux liés à la production de rire et les avantages pour la santé.

En organisant toutes les théories dans des domaines spécifiques, il dit qu’il a pu condenser le processus du rire en trois étapes principales : l’égarement, la résolution et le soulagement, qui seront expliqués plus tard.

L’évolution du rire

Selon Bellieni, la théorie de l’incongruité consiste à rencontrer une situation spécifique qui subvertit nos attentes de normalité.

« Par exemple, si on voit un tigre marcher dans une rue d’une ville, cela peut sembler incongru, mais ce n’est pas comique, au contraire, ce serait terrifiant. Mais si le tigre se recroqueville en boule, alors la situation devient cocasse », explique le chercheur.

Bellieni cite également l’antihéros Homer, de la série animée Les Simpson. « Il nous fait rire quand il tombe du toit de sa maison et rebondit comme une balle ou quand il essaie d' »étrangler » son fils Bart, les yeux exorbités et la langue agitée comme s’il était en caoutchouc. »

Ce sont des exemples de l’expérience humaine se transformant en une version exagérée et caricaturale du monde où tout – en particulier le ridicule – peut arriver.

« Mais pour être drôle, l’événement doit aussi être perçu comme anodin », explique Bellieni. « Nous rions parce que nous reconnaissons que le tigre ou Homère n’ont jamais fait de mal aux autres, ni à eux-mêmes, car leurs mondes ne sont pas réels. »

C’est là que nous revenons au processus en trois étapes du rire mentionné ci-dessus. « Tout d’abord, vous avez besoin d’une situation qui semble étrange et induit un sentiment d’incongruité (perplexité). Deuxièmement, l’inquiétude ou le stress causé par la situation incongrue doit être résolu et surmonté (résolution). Troisièmement, la libération réelle du rire agit comme une sirène totalement claire pour alerter les téléspectateurs qu’ils sont en sécurité (soulagement).

Rire et physiologie humaine

Comme pleurer, mâcher, respirer ou marcher, le rire est un comportement rythmique qui sert de mécanisme de libération pour le corps. Les points cérébraux qui régulent le rire sont les mêmes qui contrôlent les émotions, la peur et l’anxiété. Selon Bellieni, la libération du rire brise le stress ou la tension d’une situation et inonde le corps de soulagement.

« L’humour est souvent utilisé en milieu hospitalier pour aider les patients à guérir, comme l’ont montré les groupes de thérapie par les clowns », a-t-il déclaré. « L’humeur peut également améliorer la tension artérielle et les défenses immunitaires, et aider à surmonter l’anxiété et la dépression. »

Les recherches examinées dans l’étude de Bellieni ont également montré que l’humour est important dans l’enseignement, étant utilisé pour souligner les concepts et les pensées. L’humour lié aux fournitures scolaires soutient l’attention et offre un environnement d’apprentissage plus détendu et productif. Dans un environnement d’enseignement, l’humour réduit également l’anxiété, augmente la participation et la motivation.

Aimer quelqu’un qui nous fait rire

Pour Bellieni, cette réponse clichée que les gens donnent lorsqu’on leur demande ce qui les attire vers quelqu’un – « cela me fait rire » – n’est pas seulement une question d’aimer quelqu’un de drôle. « Ça pourrait être quelque chose de plus complexe », estime le chercheur.