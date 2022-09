Un navire qui a fait naufrage il y a plus de mille ans est retrouvé en Israël ; regarder la vidéo

Un navire qui a coulé il y a environ 1 200 ans a été retrouvé par deux plongeurs amateurs au large de Maagan Michael, dans le nord d’Israël. Selon des chercheurs de l’Université de Haïfa, qui mènent une étude scientifique sur la découverte, le véhicule était un navire marchand et la cause du naufrage est inconnue.

Mesurant environ 20 mètres de long et cinq mètres de haut, « le navire date d’entre le 7e et le 8e siècle, lorsqu’il y a eu un changement entre la domination byzantine et islamique dans la région », a déclaré Deborah Cvikel, archéologue nautique et directrice des fouilles. Selon elle, le navire se trouve à une profondeur de trois mètres, sous 1,5 mètre de sable.

Au moment du naufrage, l’Empire byzantin, en grande partie chrétien, perdait le contrôle de la région orientale au profit de la domination arabe et islamique, et c’est précisément dans cette région que l’épave a été retrouvée. Cette découverte montre que même après la prise de la zone, l’Occident a continué à y faire des affaires.

Les restes du navire sont en bon état. A côté se trouvait un grand ensemble en céramique composé de plus de 200 amphores intactes (sorte de récipient sophistiqué pour stocker des objets de consommation), ainsi que des cruches, des bols et des ustensiles de cuisine. Des outils de navigation tels que des cordes ont également été trouvés, ainsi que des objets personnels tels que des peignes en bois. Il y avait aussi des fossiles de coléoptères et de six souris.

