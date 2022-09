La faille tectonique responsable des tremblements de terre majeurs au Japon pourrait être plus petite que prévu

Des chercheurs de l’Université du Texas et de l’Université de Washington aux États-Unis ont été surpris lors de fouilles dans la zone de subduction des plaques tectoniques à Nankai, au Japon. Ils ont constaté que la zone, responsable de la production de tremblements de terre majeurs presque tous les siècles, est plus petite que prévu.

En plus de cette constatation, l’étude sur place indique qu’il n’y a pas de signes majeurs de stress tectonique refoulé. Contrairement aux prévisions, la contrainte horizontale attendue était proche de zéro, comme si la plaque avait déjà libéré son énergie accumulée. Selon Demian Saffer, directeur de l’Institut de géophysique de l’Université du Texas (UTIG), qui a codirigé la recherche et la mission scientifique, ces découvertes ne changent pas la perspective à long terme de cette faille particulière.

Parmi les causes de cette faible énergie accumulée, les scientifiques spéculent que la faille a simplement besoin de moins d’énergie refoulée qu’on ne le pensait auparavant pour produire un tremblement de terre majeur, ou que les contraintes sont plus proches de la faille que l’exploration n’a pu le faire. Une autre hypothèse indique que la poussée tectonique pourrait survenir soudainement au cours des prochaines années.

Le dernier tsunami formé par ces plaques tectoniques s’est produit en 1946 et a causé la mort de milliers de personnes. Selon les prévisions, le prochain tsunami devrait se produire dans les 50 prochaines années.

Faible prévisibilité des grands tremblements de terre

Saffer a affirmé que ces résultats changent la façon dont les chercheurs pensent et analysent ce système. À partir de là, de nouvelles données sur les liens entre les forces tectoniques et le cycle des tremblements de terre pourraient améliorer les prévisions du moment où ces événements se produisent, à la fois sur Nankai et sur d’autres failles.

Des failles comme Nankai génèrent les tsunamis les plus puissants et les plus dévastateurs au monde. Pour l’instant, malheureusement, les scientifiques affirment qu’il n’existe toujours aucun moyen fiable de savoir quand le prochain grand événement aura lieu.

Le chercheur de l’Université de Washington, qui est le premier auteur de l’article, Harold Tobin, s’est dit optimiste, estimant qu' »avec de plus en plus d’observations directes comme celle-ci [da pesquisa]nous pouvons commencer à reconnaître quand quelque chose de différent se produit ».

L’espoir est qu’en mesurant directement la force ressentie entre les plaques tectoniques qui se poussent les unes contre les autres – le stress tectonique – les scientifiques peuvent savoir quand un tremblement de terre majeur est sur le point de se produire. La mesure directe de ces événements est extrêmement difficile car ces failles sont situées dans l’océan profond.

Jusqu’à présent, l’expédition de forage Saffer et Tobin est la plus proche des scientifiques. Dans tous les cas, les chercheurs ont assuré que le forage a montré la nécessité d’une enquête plus approfondie et d’une surveillance à long terme du site.

Via : Physique

