L’élément essentiel à l’existence de la vie se trouve sur la lune de Saturne

La recherche incessante de vie extraterrestre – ou de preuves de celle-ci – a généré des résultats intéressants pour la communauté scientifique. Après des observations à la surface d’Encelade, une lune qui orbite autour de Saturne, les chercheurs ont trouvé des preuves qu’il y a de l’eau avec du phosphore dissous dans l’étoile.

Le phosphore est un élément chimique très important pour la formation de la vie. C’est lui qui donne naissance aux phosphates présents dans les membranes cellulaires, dans les nucléotides de l’ADN et de l’ARN et dans la production d’énergie, par la respiration cellulaire. Tout indique que ce composant doit être présent à des concentrations relativement élevées dans l’océan d’Encelade.

Les planètes avec de la mer sous une couche superficielle de glace sont répandues dans notre système solaire. Ce fut l’une des découvertes les plus critiques faites sur la science planétaire au cours des 25 dernières années. Parmi ces mondes se trouvent des objets lointains comme Pluton et les satellites de planètes géantes comme Europe -une des lunes de Jupiter-, Titan et Encelade -les deux lunes en orbite autour de Saturne-.

Pour que les océans de surface restent liquides, comme ils le font sur Terre, les planètes doivent rester dans une plage spécifique de leurs étoiles hôtes. Cet emplacement est en mesure d’assurer des températures permettant la présence d’eau liquide en surface.

Cependant, avec la découverte d’océans à l’intérieur des planètes dans les gammes de distance les plus variées de l’étoile hôte, le nombre attendu d’étoiles habitables dans la galaxie a subi une augmentation significative. Le vaisseau spatial Cassini, chargé de l’étude de Saturne et de ses particularités, a découvert et étudié des échantillons d’eau liquide contenant du phosphore dissous sur Encelade, provenant de fractures à la surface glacée de l’étoile.

Sur la base des données obtenues par Cassini, les chercheurs ont effectué une modélisation thermodynamique et cinétique qui simule la géochimie du phosphore au fond de l’océan sur Encelade. À partir de cette étude, ils ont développé un modèle géochimique complet de dissolution des minéraux et ont prédit que les minéraux phosphatés seraient particulièrement solubles à cet endroit.

