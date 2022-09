Les cyclones géants aux pôles de Jupiter déconcertent les scientifiques

Les énormes et beaux cyclones présents aux pôles de Jupiter ont intrigué les scientifiques. Le phénomène a été découvert par le vaisseau spatial Juno en 2017 et est depuis resté étrangement stable et géométrique. La principale question pour les astronomes est de savoir comment ces tempêtes continuent ainsi après si longtemps.

Après des années d’analyse, un groupe du California Institute of Technology a peut-être trouvé une réponse. Au pôle nord de Jupiter se trouve un ouragan massif entouré de huit tornades plus petites qui semblent orbiter autour de lui. La structure présente des similitudes avec un phénomène de tempête hexagonal trouvé en Antarctique.

Selon les recherches, le système consiste en une « boucle anti-tourbillon », qui reste active grâce à la relation entre le cyclone géant et ceux qui l’entourent. Ces petits tourbillons en orbite autour de l’ouragan peuvent l’aider à conserver sa forme polygonale parfaite, mais on ne sait pas encore comment cela se produit.

Cyclone jupitérien

« Depuis 2017, le vaisseau spatial Juno a observé un cyclone au pôle nord de Jupiter entouré de huit cyclones plus petits disposés selon un motif polygonal », explique un extrait de l’étude. « On ne sait pas pourquoi cette gamme est stable ou comment la maintenir. »

« Les polygones et tourbillons individuels qui les composent sont stables depuis 4 ans depuis que Juno les a découverts », ont ajouté les chercheurs. « Les motifs polygonaux tournent lentement ou pas du tout. »

Maintenant, les scientifiques disent que davantage d’études sont nécessaires pour démêler la nature conflictuelle des cyclones de Jupiter. « La nature révèle une nouvelle physique sur les mouvements des fluides et le fonctionnement des atmosphères des planètes géantes. Nous commençons à comprendre cela par des observations et des simulations informatiques. Les prochains survols de Juno nous aideront à améliorer notre compréhension, révélant comment les ouragans se développent au fil du temps.

