Un masque funéraire en or millénaire découvert dans une tombe en Chine

Un masque funéraire en or vieux de plus de 3 000 ans a été découvert dans la tombe d’un ancien noble de la ville de Zhengzhou, en Chine, ce qui en fait l’un des plus anciens objets de ce matériau jamais trouvé dans la région centrale du pays.

Probablement plus de trois mille ans, le masque funéraire en or a été trouvé dans la tombe d’un ancien noble de la dynastie Shang. Image: Service d’information chinois

Le masque mesure 18,3 cm de long et 14,5 cm de large – assez grand pour couvrir tout le visage d’un adulte, a déclaré Huang Fucheng, chercheur à l’Institut municipal du patrimoine culturel et d’archéologie de Zhengzhou. Service d’information sur la Chine. L’artefact pèse environ 40 grammes.

Selon le journal Post du matin de la Chine du Sud (SCMP), le directeur de l’institution, Gu Wanfa, a déclaré que le masque en or symbolisait peut-être que « le défunt avait un corps doré impérissable » et était probablement destiné à garder l’esprit du défunt entier.

La tombe date de la dynastie Shang, qui a régné dans la vallée du fleuve Jaune d’environ 1600 avant JC à 1046 avant JC, représentant la première dynastie jamais enregistrée en Chine.

Couvrant une superficie de plus de 10 000 mètres carrés, la tombe contient plus de 200 autres artefacts, notamment des objets ornés en bronze et en jade tels que des poignards, des haches, des récipients à vin, des pipes et des gobelets à tabac. Les archéologues ont également trouvé des plaques cloutées de turquoise et des pièces de monnaie fabriquées à partir de coquillages.

Pour Chen Lüsheng, directeur adjoint du Musée national de Chine à Pékin, la tombe de Zhengzhou récemment découverte est une découverte importante pour la recherche sur les rituels funéraires de la dynastie Shang, et pourrait même fournir un nouvel aperçu des origines de la civilisation chinoise.

Un autre masque funéraire a été découvert en Chine l’année dernière dans les ruines de Sanxingdui, un site archéologique de la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays, attribué au royaume Shu.

Bien que le masque de Sanxingdui ait des traits faciaux détaillés, les archéologues ont déclaré qu’il était attaché à un mannequin en bois plutôt qu’à un corps humain.

Les masques et autres artefacts en or sont relativement courants dans les ruines de Sanxingdui, mais rares dans les sites de la dynastie Shang. Cependant, on ne sait pas si le masque de Sanxingdui et celui récemment découvert à Zhengzhou ont un lien.

« Bien que ce masque en or soit plus ancien que les découvertes des ruines de Sanxingdui, nous avons encore besoin de plus de preuves et d’un plus grand nombre de découvertes archéologiques pour confirmer un lien direct entre les ruines de Shang et les ruines de Sanxingdui », a déclaré Chen.

