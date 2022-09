L’arsenal nucléaire chinois augmente de façon alarmante

Cette semaine, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau proféré des menaces concernant une éventuelle attaque nucléaire contre l’Ukraine. Dans un discours à la télévision publique locale, le gouverneur a également annoncé une « mobilisation partielle » des réservistes russes en âge de combattre.

Face à la déclaration du président selon laquelle il utilisera « tous les moyens nécessaires » pour défendre le pays, les craintes d’une guerre nucléaire entre la Russie et l’Occident, en particulier les pays membres de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord) grandissent, une organisation dirigée par les Etats-Unis. alliance militaire qui soutient l’Ukraine depuis le début des invasions en février.

La Russie, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord sont les neuf pays au monde qui possèdent un arsenal nucléaire.

Selon la comparaison entre l’arsenal nucléaire de la Russie et du pays dirigé par Joe Biden présentée par le Apparence numérique mercredi (21), la nation soviétique a un énorme avantage – à la fois en termes de nombre et de potentiel destructeur, en particulier du missile russe le plus moderne, surnommé par ses rivaux « Satan II ».

Les données publiées par Janes, une agence mondiale qui fournit des analyses dans le domaine du renseignement de défense, indiquent que la Russie possède plus de 6 000 ogives nucléaires, dont environ 4 000 en arsenal actif et le reste en démantèlement. Les ogives sont formées par une arme nucléaire encapsulée dans la partie cylindrique d’une fusée, d’un missile ou d’un projectile.

Selon la Fédération des scientifiques américains (FAS), cet arsenal, avec celui des États-Unis (environ 4 000), représente 90 % des ogives nucléaires mondiales.

Les 10 % restants de ce type d’armes de destruction massive sont répartis entre au moins sept pays : l’Inde, le Pakistan, Israël, la Corée du Nord, la France, le Royaume-Uni et la Chine, qui occupe la troisième place du classement des nations disposant du plus grand arsenal. l’énergie nucléaire, comme le montre le tableau ci-dessous.

Selon le magazine Exame, un rapport publié à la fin de l’année dernière par le Pentagone, siège du département américain de la Défense, souligne que la Chine développe son arsenal nucléaire beaucoup plus rapidement que prévu.

Selon l’enquête, le pays asiatique pourrait avoir 700 ogives nucléaires en 2027 et atteindre 1 000 en 2030, un arsenal deux fois et demie plus important que prévu dans le rapport 2020.

Cette année-là, l’enquête du Pentagone sur la capacité nucléaire de la Chine indiquait que le pays possédait environ 200 ogives et qu’elles doubleraient d’ici 2030. Cependant, au cours des prochains mois, des photos satellites de nouveaux silos de missiles nucléaires à l’ouest du géant asiatique.

L’étude souligne que, comme les États-Unis et la Russie, les deux plus grandes puissances nucléaires, la Chine construit une « triade nucléaire » avec la capacité de lancer des missiles balistiques par voie terrestre, aérienne et depuis des sous-marins.

Selon le Pentagone, la Chine est sa principale préoccupation en matière de sécurité pour l’avenir, alors que Pékin promet de transformer l’Armée populaire de libération (APL) en une « force de classe mondiale » d’ici 2049, selon son plan officiel.

Comme l’armée américaine le fait depuis des décennies, la Chine étend ses forces aériennes, spatiales et maritimes dans le but de projeter sa puissance à l’échelle mondiale.

La rivalité a soulevé des inquiétudes quant à une éventuelle confrontation entre les États-Unis et la Chine, en particulier à propos de Taïwan, une démocratie autonome que Pékin revendique comme son territoire mais qui bénéficie du soutien de Washington.

En août de cette année, les tensions ont augmenté avec la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, dans la nation insulaire. Un jour après le départ de Pelosi, la Chine a tiré 16 missiles balistiques dans les eaux du détroit de Taiwan dans le cadre d’exercices militaires destinés à une démonstration de force.

Le rapport du Pentagone indique que la modernisation militaire rapide de la Chine vise à avoir, d’ici 2027, la capacité de surmonter tout revers dans les efforts pour reprendre Taiwan, que ce soit par la pression ou la force militaire.

