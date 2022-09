L’effondrement d’une ville antique au Mexique commence à être expliqué

Une équipe internationale de chercheurs fouille l’une des banlieues de Teotihuacan, au Mexique, à la recherche d’anciens artefacts et d’indices pour aider à comprendre ce qui a causé le « grand incendie » qui a effondré la ville. Cet endroit abrite beaucoup d’histoire, car même avant l’arrivée des Aztèques, d’autres groupes de personnes ont élu domicile à Teotihuacan.

Avec ses temples de pierre, comparables en taille et en importance aux pyramides d’Égypte, Teotihuacan attire les visiteurs curieux de l’architecture et du mystère entourant la chute soudaine de la ville vers 550 av.

Andrew Somerville, professeur adjoint d’anthropologie des langues et cultures du monde à l’Iowa State University, dirige le projet avec la chercheuse et archéologue invitée de l’Arizona State University affiliée au Centre français d’études mexicaines et centraméricaines, Marion Forest.

Se référant à des recherches antérieures, Somerville a souligné que lors du soi-disant « Grand Incendie », la population de Teotihuacan avait chuté de 70 à 80%. A cette occasion, le centre et tous les temples de la ville furent incendiés.

Image : Photographie d’un temple à Teotihuacan, Mexique. Crédits : Feben Ruscitti

Au contact de la population locale, il existe une légende selon laquelle l’effondrement de Teotihuacan aurait été causé par des envahisseurs étrangers. Pour regardez la véracité de cette hypothèse, l’équipe de Somerwille veut savoir si les habitants de Hacienda Metepec, un quartier laissé de l’époque du Grand Incendie, étaient des descendants des premiers habitants de Teotihuacan ou représentaient un groupe ethnique nouveau et différent. .

Certains signes physiques, tels que la présence de marchandises importantes et des changements de style de céramique peu après l’événement, peuvent indiquer que l’incendie a bien été causé par un facteur extérieur. Cependant, certains points pertinents, tels que la taille et la conception des maisons qui existaient avant l’effondrement, suggèrent que l’inégalité croissante a été l’étincelle qui a abouti à l’incendie.

D’autres points que le projet entend observer sont les changements dans les réseaux commerciaux, dans la consommation alimentaire de la population et dans la façon dont les denrées alimentaires ont été produites dans les centaines d’années avant l’arrivée des Espagnols.

Pour Somerville, comprendre le déclin de Teotihuacan et ses impacts sur une longue période pourrait aider les centres urbains modernes à ne pas subir le même sort que la ville mexicaine.

Outils et ustensiles des Aztèques et autres civilisations anciennes

Au cours des efforts, l’équipe a trouvé des outils qui font probablement partie de la période coloniale espagnole, tels que des ustensiles de cuisine d’une cuisine aztèque : de grands pots olla pour stocker du grain ou de l’eau et des plaques chauffantes, des pièces de poterie et des outils en obsidienne des périodes juste avant et juste avant. après, du Grand Incendie a émergé.

Feben Ruscitti, spécialiste de l’anthropologie et des études classiques, a déclaré que des centaines d’objets avaient été trouvés dans cette région. Grâce à cette recherche, Ruscitti a déclaré qu ‘ »en plus de continuer à développer et à affiner mes techniques d’excavation et de traitement des artefacts, j’ai appris à faire des analyses de site et j’ai été plus impliqué dans les discussions et la prise de décision ».

L’étudiante diplômée en anthropologie Serena Webster a déclaré que « Faire partie du projet de recherche à Hacienda Metepec a été une aubaine pour ma recherche de thèse, qui se concentre sur l’industrie de l’obsidienne en Méso-Amérique. »

Comme le site et ses artefacts font partie du patrimoine culturel du Mexique, Somerville a partagé que l’équipe a demandé un permis auprès du gouvernement mexicain et fournira un rapport détaillé après chaque saison sur le terrain. Aucun des artefacts ne quittera le pays et sera remis au gouvernement à la fin du projet.

Bientôt, l’étude prendra de l’ampleur et ouvrira d’autres unités de fouilles plus importantes, ce qui nécessitera davantage de personnes formées pour collaborer aux découvertes dans la ville. Somerville regarde vers l’avenir, car il accorde beaucoup d’importance aux découvertes que son équipe fait dans un lieu aussi important de l’histoire.

Via : Physique

