Quelle est la spectaculaire traînée en forme de méduse qui est apparue dans le ciel après le lancement du Soyouz

Une étrange traînée lumineuse en forme de méduse est apparue dans le ciel du Kazakhstan après le lancement d’une navette russe Soyouz. Voici ce que c’est.

Crédit : Twitter

A 15h54 heure française, mercredi 21 septembre, la navette russe Soyouz MS-22 a débarqué de la rampe de lancement du cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) pour amener l’astronaute de la NASA Francisco Rubio et les deux cosmonautes ROSCOMOS vers la Station spatiale internationale (la navette russe Agence spatiale) Dmitry Petelin et Sergei Prokopiev. Ce dernier deviendra le futur commandant de l’ISS en remplacement de Samantha Cristoforetti, qui remplira à son tour ce rôle à partir du 28 septembre, à la place d’Oleg Artemyev sur le point de revenir sur Terre. La navette russe est régulièrement amarrée environ 3 heures après le décollage du module ISS Rassvet et, après la procédure habituelle, les trois ont pu embrasser leurs collègues à bord du laboratoire orbital. Le lancement et l’arrivée du Soyouz ont été immortalisés depuis l’espace, comme le montrent les splendides photos partagées par Cristoforetti, mais l’événement le plus curieux et le plus spectaculaire lié au décollage a été filmé depuis la Terre. La navette en vol, en effet, immédiatement après le décollage a produit une incroyable traînée lumineuse globuleuse qui ressemble beaucoup à la silhouette d’une méduse. Voici ce que c’est.

Comme le montre la vidéo partagée sur Twitter par le géologue Sergio Almazán, il est possible d’observer le gigantesque globe lumineux qui s’ouvre derrière la fusée (également appelée Soyouz) qui vient de décoller de la rampe de lancement de Baïkonour, alors qu’elle se profile dans le ciel sombre. d’une ville kazakhe. Plus fascinante encore est la vidéo de Tesla Bot X, qui montre la formation du flux de lumière et son expansion, qualifiée de « spectaculaire et harmonieuse ».

Le curieux événement a effrayé et dérangé plusieurs citoyens kazakhs ignorants du lancement, qui ont déversé sur le web l’inévitable flot de posts avec photos et vidéos évoquant des invasions extraterrestres, des OVNIS (aujourd’hui appelés par les experts UAP, des phénomènes aériens non identifiés) et d’autres suggestions . En réalité, ce qu’ils ont observé est un phénomène bien connu, déjà filmé d’autres fois dans le passé.

La précédente « méduse de l’espace » a été filmée à 5h45 le jeudi 5 mai dans le ciel des Etats-Unis. Dans ce cas, il s’agissait du lancement d’une fusée SpaceX Falcon 9 – la société aérospatiale d’Elon Musk – qui venait de décoller du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Comme expliqué sur Twitter par le professeur Chris Combs, professeur d’aérodynamique et de génie mécanique à l’Université du Texas à San Antonio, ces formations étranges sont générées en raison du jet d’échappement des tuyères des moteurs-fusées.

En termes simples, les tuyères convertissent l’énergie thermique en énergie cinétique, provoquant la poussée des fusées vers le haut. La forme en méduse des gaz d’échappement découle de la différence de pression entre les gaz libérés et les gaz atmosphériques traversés par la fusée. Le gaz de la buse a une pression supérieure à celle ambiante (il est sous-détendu), donc pour revenir à l’équilibre il se dilate dès qu’il est relâché, donnant vie au spectaculaire sillage globulaire. La luminosité dépend plutôt de la position du Soleil dans un ciel principalement sombre, qui éclaire l’événement par le bas. Pas d’extraterrestres donc, mais seulement une question de physique.