Outre Fiona, d’autres ouragans de l’Atlantique suscitent l’inquiétude

Les ouragans qui se forment dans l’océan Atlantique inquiètent les autorités. L’ouragan Fiona s’est renforcé et a atteint la catégorie 4 après son passage à Porto Rico qui a détruit les réseaux électriques plus tôt cette semaine.

Les entités chargées d’observer les conditions météorologiques de la planète surveillent la tempête tropicale connue sous le nom de Gaston et trois autres zones dépressionnaires qui pourraient développer des cyclones dans les prochains jours. Les cinq zones à risque sont visibles sur une seule image capturée ce jeudi (22) par le satellite météorologique GOES 16, situé à 36 000 kilomètres au-dessus de la Terre.

L’ouragan Fiona a été le premier ouragan majeur à démarrer la saison 2022. Ce phénomène s’est formé à l’ouest de la Barbade et de la Martinique dans les Caraïbes début septembre. L’événement a rapidement gagné en énergie, ce qui a transformé la tempête en ouragan dimanche dernier (19), lorsqu’elle a frappé Porto Rico, en Amérique centrale.

Image : L’ouragan Fiona et la tempête tropicale Gaston en rouge, et trois autres zones de basse pression atmosphérique vues de l’espace par le satellite GOES 16. Crédits : NOAA

Plus l’ouragan se déplaçait, plus il gagnait en force. La République dominicaine a commencé à souffrir de pluies torrentielles et de vents violents causés par l’ouragan Fiona.

Des images satellites partagées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis sur Twitter montrent Porto Rico dans l’obscurité, même trois jours après le passage de l’ouragan. Probablement, les dommages au réseau électrique du pays n’étaient pas si simples.

Selon Accuweather, l’ouragan Fiona a des vents de 215 km/h et des rafales maximales de 259 km/h. La tempête se dirige actuellement vers le nord en direction des Bermudes. Il est prévu que d’ici tard jeudi soir (22) ou tôt vendredi (23), l’événement quittera les lieux.

On pense que Fiona poursuivra son voyage vers le nord, à une distance de sécurité de la côte est des États-Unis, cependant, au Canada, elle pourra causer des dégâts, car un « atterrissage » se formera au cours du week-end. C’est un ouragan de catégorie 2 qui frappera le pays nord-américain, avec des vents de 157 km/h et des rafales maximales de 195 km/h.

D’autres ouragans potentiels sont surveillés

En plus de Fiona, la tempête tropicale Gaston génère des vagues massives dans le centre-nord de l’Atlantique. Pour l’instant, cette tempête ne représente aucune menace pour les territoires habités. En revanche, selon la NOAA, une zone de basse pression atmosphérique au nord de la côte du Venezuela a 70 % de chances de former un cyclone dans les 48 prochaines heures. Par ailleurs, deux autres zones sont surveillées par des météorologues : l’une au large de la côte est de l’Afrique centrale et l’autre dans l’océan Atlantique tropical central.

Via : Space.com

